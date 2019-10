A második próbálkozásával megdobta a selejtező szintjét

A súlylökő Márton Anita bejutott a döntőbe szerdán a dohai atlétikai világbajnokságon.

Az olimpiai bronzérmes, a világbajnokságot a világranglista tizedik helyéről váró békéscsabai versenyző a B csoport első dobójaként jól kezdett, szinte majdnem megdobta a Dohában meghatározott 18,40 méteres szintet, 18,29 méterre repült a vasgolyó. Ám ez csak a kezdet volt, hiszen a második próbálkozásra már a szint fölött lökött, 18,44-gyel biztosította a helyét a fináléban. Anita a csoportjában az ötödik, a két csoport összesítésében a kilencedik helyen végzett.

– Jól éreztem magam, a légkondicionált stadionban is kellemes volt az idő. Jól sikerült a bemelegítésem, igaz kicsit bátortalanul kezdtem, de az volt a cél, hogy bekerüljek a világbajnokság döntőjébe – nyilatkozta az M4 Sportnak Márton Anita. – Bizakodó vagyok, hogy jól fog majd menni a csütörtök esti döntőben. A vébé előtt jól mentek az edzések, azt hiszem, egy 19,50 körüli lökés benne lehet csütörtökön is, de kellene is a selejtező eredményeit látva.

A magyar atlétika első világbajnoka tavalyi sérülése után a márciusi fedett pályás Európa-bajnokságon tért vissza, ahol bronzérmet szerzett. Ezután azonban nem úgy alakult a szezonja, ahogy tervezte – bár az olimpiai szintet megdobta. Szeptemberben viszont már újra 18 méter fölé jutott, majd a minszki Európa-Egyesült Államok viadalon idei legjobbjával, 18,95 méterrel harmadik lett.

A címvédő kínai Kung Li-csiao – aki az idei 13 versenyéből 12 győzelmet tudott kihozni – meglepően visszafogottan teljesített, bár a B csoportban így is ő lökte a 2. legjobbat, 18,96 métert. A 2019-es világranglistát is a jól megtermett ázsiai vezeti, méghozzá toronymagasan. Egyetlen, aki idén 20 fölött dobott. Szerdán ketten löktek 19 méter fölött a jamaicai Danniel Thomas-Dodd (19,32) és az amerikai Maggie Ewen (19,21), nyilvánvalóan ennél a döntőben képesek lesznek még jobb eredményre is. Ewen honfitársa, a szintén az esélyesek között emlegetett Chasey Ealey elmaradt a szinttől (18,35 m), csak a 12-es mezőny feltöltésével surrant be a döntőbe.

A női súlylökés döntőjét csütörtökön magyar idő szerint 21.35 órától rendezik.