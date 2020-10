Behúzta a harmadikat is a BRSE

Újpesti TE–Swietelsky-Békéscsabai RSE 1:3 (25, –23, –12, –8).

Röplabda Extraliga női mérkőzés, Budapest, 200 néző. V.: Adler, Tillmann. UTE: Petőváry 11, Szabó L. 4, Carabali 8, Bagyinka 2, Rachkovska 6, Bezhandolska 8. Cs.: Karabasheva (liberó), Manninger 1, Pécsi, Németh H. 1, Villám, Vezetőedző: Horváth András. Békéscsaba: Vander Weide 2, Pekárik 8, Drpa 9, Glemboczki 13, Grudina 12, Koseková 1. Cs.: Molcsányi (liberó), Bezsonova 17. Vezetőedző: Tóth Gábor

Az eredmény alakulása. 1. szett: 4:7, 13:10, 17:13, 17:18, 21:19, 21:23, 24:23. 2. szett: 3:11, 6:15, 10:15, 12:21, 21:22, 23:23. 3. szett: 1:6, 3:8, 5:11, 7:16, 9:21, 12:24. 4. szett: 5:5, 5:15, 8:23.

Jól kezdte az összecsapást a Békéscsaba, de hamar alábbhagyott a kezdeti lendület, már a szett elején elolvadt a hárompontos előny, sőt, Carabaliék léptek el ekkora különbséggel. 13:10-nél jöhetett Tóth Gábor időkérése, amit röviddel ezután egy újabb követett. Váltott az edző, Vander Weide helyett Bezsonova lépett pályára. Grudina vezérletével gyors 5 csabai pont, és máris fordult az állás. Nem tudta azonban kihasználni a lélektani előnyt a BRSE, s bár a hajrában is vezetett, Szabó Lili nyitásai után az UTE jutott szettlabdához, háromszor is, és Bezhandolska blokkjai után meg is nyerték az első játszmát.

Dacosan játszott a védekezésre nagyobb figyelmet fordító Békéscsaba a folytatásban, hazai rontások és Pekárik pontjai után meglépett vendéglátójától a csapata, Horváth András, az UTE vezetőedzője szükségét látta, hogy mondjon néhány szót a játékosainak. A helyzet mit sem változott, Pekárik Eszter nem győzött a nyitóhelyre menni, a Csaba már 8 egységgel is vezetett. Marta Drpa még egy ásszal is rontott a lilák hangulatán, akiknek egyáltalán nem ízlett a BRSE felkeményedett védekezése. Az újpestiek nem adták fel a szettet, a következő négy pont az övéké lett, de mivel Glemboczki Zóra továbbra is termelte a pontokat, haladt előre a BRSE. Aztán jött megint egy rövidzárlat, kezdett szorossá válni a mérkőzés, kellett Tóth Gábor időkérése, ami sokat nem használt, az UTE zsinórban elért 7 pontjával már az egyenlítés küszöbén állt, majd 23-nál be is érte a Csabát. Végül kínkeservvel ugyan, de csak sikerült behozni a szetthátrányt.

Úgy indította a 3. játszmát a Csaba, mint a másodikat, Petőváryéknak szaladni kellett az eredmény után. Ekkor már kevesebb megingással röplabdázott a Békéscsaba, és hamar megduplázta az előnyét. Könnyedén, nyugodtan játszott a BRSE, működött a védekezés, a sáncmunkára sem lehetett panasz és a támadások is rendre eredményesen zárultak. A játszmát az egyébként is jól játszó Pekárik Eszter kemény leütése zárta le.

A 4. játszma eleje szorosan alakult, de ezután beindult a csabai henger, 10 pont egymás után, s hiába szépít az eredményen az Újpest, Bezsonováékat nem lehetett megállítani. Folyamatosan cserélgette játékosait Horváth András, de senki nem tudta felvenni a vezér szerepét, teljesen elfáradt a fiatal hazai együttes, gyakorlatilag semmilyen ellenállást nem tudott kifejteni.

A Békéscsaba ezzel a harmadik Extraliga-találkozóját is megnyerte.