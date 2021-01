Befejezte pályafutását Makra Noémi, a Torna Club válogatott tornásznője. A több világ-, és Európa-bajnokságot is megjárt világkupa-győztes sportoló a tanulmányaira koncentrál.

Maga sem így tervezte, de a tavaly október végén megrendezett I. osztályú felnőtt bajnokság jelentette számára az utolsó állomást. A 2020-ban kitűnő formának örvendő, még a lefújt tavaszi Eb-részvételre is esélyes Noémi az ob-n mind a három szeren döntőzött, az összetettel együtt megszerzett három 4. hely mellett talajon ezüstérmet akaszthattak a nyakába. A két héttel később megrendezett szuper csapatbajnokságra és Mesterfokúra úgy készült, hogy kivívja a részvételt a mersini Európa-bajnokságra.

– Nem indultam a versenyen, mert egy nappal a szuper csb előtti tesztelés során az eredményem pozitív lett és karanténba kerültem, ezzel minden esélyem elszállt az Eb-részvételt illetően – emlékezett vissza Makra Noémi.

– Hosszan érlelődött bennem a döntés, de kétségtelen, hogy a kialakult helyzet előrehozta a pályafutásom befejezését. Innentől kezdve már nem éreztem magamban kellő motivációt. Budapesti edzőimmel Kelemen Mártával és Pózna Előddel korábban abban maradtam, hogy 2021 nyaráig folytatom, mivel fel tudtam volna készülni az Universiadéra. Az edzőim azt mondták, hogy sajnálják, de elfogadják, ez az én döntésem. Megjegyeztem a napot, november 6-án edzettem utoljára.

Makra Noémi a békéscsabai tornasport egyik legeredményesebb versenyzője. Békéscsabán Unyatinszkiné Karakas Júlia és Unyatinszki Mihály kezei alatt tornázott, majd szűk három évig Budapesten Kelemen Márta és Pózna Előd edzette.

Még Noéminek sem volt könnyű összegyűjteni azokat a nagy versenyeket, melyeken képviselte nemcsak a csabai klubot, hanem az országot is.

A sort az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál 2011-es törökországi versenye nyitotta, ahol felemás korláton szerzett aranyérmet.

– Emlékezetes verseny a riói Gymnasiade, ott szintén korláton győztem – tekintett vissza Noémi. – Az Európa-bajnokságok sorát a 2012-es junior verseny nyitotta, majd öt felnőtt kontinensbajnokságon vettem részt. Ezek közül kiemelkedik a 2014-es szófiai verseny, ahol ugrásban nyolcadik lettem. Összesen három világbajnokságon indulhattam, 2014-ben Nankingban, egy évvel később Glasgow-ban, majd 2019-ben Stuttgartban. Sajnos minden sportoló álma, az olimpiai kimaradt az életemből, pedig Rió előtt minden esélyem megvolt rá, hogy kijussak, de jött egy makacs porcsérülés a lábamon. Úgy mentem ki a riói tesztversenyre, hogy fájt a térdem, de így is maradt esélyem, ám sajnos voltak rontásaim, így nem utazhattam.

A csabai tornásznő több világkupán is remekelt, a 2014-es cottbusin és az öt évvel később a szombathelyin gerendán győzött (a német városban korláton egy bronzot is kiérdemelt), de emellett több érmet is szerzett, Eszéken három év különbséggel 2015-ben ezüst-, 2018-ban bronzmedált szerzett.

– Összegzést még nem készítettem a pályafutásomról, de egyelőre nem is akarok – szögezte le Noémi. – Felvettek a Testnevelési Egyetem szakedzői szakára és éppen a vizsgaidőszak kellős közepén járok. Az anatómiával kicsit meg is gyűlt a bajom, de most már csak a tanulásra kell koncentrálnom, lesz lehetőségem a javításra.

A tornasportnak hátat fordított, de a mozgásnak nem, a két ünnep között ugyanis ellátogatott egykori bázisára, a békéscsabai Rácz Lukács Tornacsarnokba.