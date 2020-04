Barján, Román és Wéninger Dunaújvárosban folytatja

A Dunaújvárosi Kohász női kézilabdacsapata csütörtökön hét új játékos érkezését jelentette be. Békés megyéből Román Dorina, Wéninger Alexa, illetve Barján Binka csatlakozik a csapathoz. Vágó Attila vezetőedzőként folytatja a munkát a Kohásznál.

Mint ismeretes a dunaújvárosi együttes új vezetőedzője, a fiatal Vágó Attila lesz, aki eddig az NB I. B-s OXXO Energy Orosházi NKC szakmai munkáját irányította. Az edzőt két tanítványa is követi Dunaújvárosba, az átlövő Román Dorina, és a kapus Wéninger Alexa, aki sérülése miatt gyakorlatilag az egész szezont kihagyta.

Az NB I.-es EUbility Group Békéscsabai Előre NKSE-ből az irányító-lövő, Barján Binka is a Kohászhoz igazol. Mellettük az FTC-től távozó Debreczeni-Klivinyi Kinga, az Érdet elhagyó Schatzl Natalie, a montenegrói válogatott kapusa, Anasztaszija Babovics, és Sziráki Boglárka (Szent István SE) is az újvárosi együttesben játszik az új szezonban – jelentette be Gurics Attila, a klub menedzsere, aki korábban Orosházán is dolgozott.

Összesen kilencen távoznak a DKKA mostani keretéből. Közülük nyolc játékosnak az idény végén lejár a szerződése, eggyel pedig közös megegyezéssel szakított az egyesület. Bouti Fruzsina, Itana Csavlovics, Csapó Kyra, Grosch Vivien, Camila Micijevics, Sirián Szederke, Zeljana Stojak, Szekerczés Luca és Triscsuk Krisztina nem marad Dunaújvárosban.