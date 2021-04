Baran Ádám: fel fogunk állni!

Mivel a sorozatos koronavírus-fertőzés miatt a Swietelsky-Békéscsabai RSE női csapata nem tudott kiállni a Fatum Nyíregyháza elleni bajnoki döntő mérkőzéseire, ezért a Magyar Röplabda Szövetség Versenybizottsága az elmúlt héten úgy döntött, hogy a Nyíregyháza a bajnok, a BRSE az ezüstérmes. Baran Ádám klubelnök szerint óriási űr maradt a lelkekben, de ahogy korábban már oly sokszor, ezúttal is fel fognak állni a nehéz helyzetből.

– Amikor kiderült, hogy több játékos is megfertőződött a csapatból, bíztak abban, hogy tudják folytatni és végül a pályán dől el az aranyérem sorsa? – kérdeztük a Békéscsabai RSE elnökét.

– A Kaposváron megvívott negyedik elődöntő után többen jelezték a csapatból, hogy rosszul vannak. Hittünk abban, hogy ha jönnek vissza a játékosok, akkor lesz folytatás, játszhatunk a Nyíregyháza ellen, és ez egyáltalán nem hurráoptimizmus volt. Az volt a célunk, hogy bajnoki címmel tegyük fel a koronát az idei jó szereplésünkre. Ám ahogy terjedt a vírus a csapaton belül, már látszott, nincs realitása a kiállásnak.

– Ismert volt, hogy augusztusban Európa-bajnokságot rendeznek, és emiatt az Európai Röplabda Szövetség úgy alakította ki a versenynaptárt, hogy április 18-ig minden európai bajnokságnak vége kell, hogy legyen, vagyis nem lehetett elcsúsztatni a bajnoki döntőt. De vajon a Bajnokok Ligája-indulást nem lehetett volna a BRSE és a Nyíregyháza között eldönteni, akár az Eb után, az új szezon előtt?

– Az elmúlt másfél-két hétben nulla huszonnégy órában rengeteget mérlegeltünk. Magam sem vagyok az a fajta, aki könnyen feladja. Átgondoltuk, hogy esetleg egy egymeccses bajnoki döntőn pályára lépjünk-e, de erre sem volt lehetőség. A Bajnokok Ligája külön fájó pont. Szakmabeliek, független újságírók is egyetértettek abban, hogy – a korábbi eredmények alapján a Vasast sem figyelmen kívül hagyva – a BRSE tett a legtöbbet azért, hogy magyar csapat kvalifikáció nélkül szerepelhessen a BL-ben. Mivel a nyár folyamán le kell adni a szándéknyilatkozatot a kupaindulásra, így egy szep­tember eleji időpontban egy olyan találkozóra sincs mód, ami a BL-indulásról döntene. Szeretnénk még Ludvig Zsolt úrral, az MRSZ főtitkárával egyeztetni arról, hogy mint bajnoki ezüstérmes, esetleg a BL-selejtezőjében indulhatnánk-e. Egy biztos: nem tettünk le arról, hogy újra a legrangosabb európai kupasorozatba jussunk.

– Felfogta már, hogy így ért véget a bajnoki szezon?

– Nem lehet ezzel megbarátkozni, óriási űr maradt a lelkekben. Ha tisztességes küzdelemben elbukunk egy döntőt, azt könnyebb elfogadni. Vezetőként azonban már megtanultam, hogy komoly felelősségem van abban, hogy hitet és erőt adjak a játékosoknak, a stábtagoknak. Idén megmutatkozott, hogy az az irány, amit követünk, jó. Két ezüstérmet szereztünk egy olyan sportágban, ami a legdinamikusabban fejlődik, s ami felzárkózott az európai mezőnyhöz. Ez nemcsak a klubnak dicsőség, hanem a városnak is. Ha visszatekintünk a klub két évtizedes történetére, már sokszor éltünk át nehéz helyzetet, amiből sikerült felállnunk. Most is így lesz, mert a BRSE a magyar sportban egy nagy érték.

– Ezzel gyakorlatilag befejezték a szezont, vagy lesznek még edzések?

– A további fertőzések, illetve az érintettség nyomán az elmúlt héten azonnali hatállyal felfüggesztettük a felnőttcsapatunknál az edzéseket, így véget ért a 2020–2021-es szezon. Zajlanak az egyeztetések a stáb tagjaival, és a hazai, illetve a külföldi kiszemelt játékosokkal is, elképzelhető, hogy már májusban lesznek bejelentések. Közben azonban hatalmas adminisztratív munkát folytatunk azért, hogy a külföldi játékosok hazaútját megszervezzük, igaz többeknél még fennáll a karantén. Van olyan játékos is a keretben, aki műtéti beavatkozásra készül. Ahogy tavaly, úgy most is azt szeretnénk, hogy amolyan előfelkészülés gyanánt fizikai fejlesztésekből álló edzéseket tartsunk.