Bált rendezett a battonyai taekwon-do klub

Bár nincs klasszikus báli szezon, ez a battonyai Barátság SE ITF taekwon-do szakosztályát nem zavarta.

A Rádainé Rácz Róza által irányított klub taekwon-do bálat rendezett a napokban, egyrészt abból a célból, hogy megmutassák tudásukat, az elért szintet mind a kezdők, a „kicsik”, mind a klub egyre nagyobb létszámú élversenyzői.

Másrészt: a bál bevétellel a versenyzői gárda sportolását segítik majd, csakúgy, mint a szép számú tombolatárggyal és egyéb javakkal segítő szponzorok felajánlásai. A meghívott vendégek közül Varga István jegyző jelenléte azt is jelzi, hogy Battonya város továbbra is megkülönböztetett figyelemmel támogatja a város élversenyzőit, harcművészeit.

Köszöntötték Gombos Attila V. danos taekwon-do mestert, aki évek óta nagyon sokat segített a szakosztályi munkában, s mindig kedves vendég Battonyán. Üdvözölték a meghívott Shihan Gregor László VII. danos mestert, a Békés Megyei Harcművész Szövetség elnökét, akit megleptek egy róla, és a battonyai harcművészek közös, emlékezetes pillanatairól szóló levetített kis filmmel.

Gombos Attila mester nyitotta meg a bált, majd a korábbi éveknek megfelelően ezután egy monstre bemutató következett, amelyen a szakosztály minden tagja bemutathatta tudását. Akiben esetleg kétely volt , az megnyugodhatott: számos fiatal tehetség bontogatja a szárnyait Battonyán, nem kell majd attól félni, hogy Mezei Nikiéknek nem lesz utódjuk.

Külön öröm, hogy a már nem aktív klubtagok is eljöttek, illetve az egyetemi tanulmányaik miatt más városba költözöttek is ott voltak a rendezvényen, mutatva a klub és a közösség iránti kötődésüket. A bemutatón természetesen a mostani élversenyzők is bemutatóztak, látványos rúgástechnikákat, és a végén egy mókásnak tűnő, civil ruhás utcai harc zárta le az emlékezetes programot.

A vidám hangulatot csak fokozta az ezt követő tombola húzás. A battonyai Barátság SE bálja bizonyította, hogy nem csak nevében viseli a „Barátság” szót. Egy igazi, összetartó, nagy létszámú baráti közösség ér el évről évre kimagasló sikereket, s talán ez a klub igazi ereje!