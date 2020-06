Bakonyi Dóra a nagyok között szerepel

Az elmúlt években rendre az NB I.-es női bajnokság egyik legfiatalabb keretével vág neki a szezonnak a Békéscsabai Előre NKSE. Az ősztől még az eddiginél is fiatalabb korú együttessel kezdik meg a bajnokságot. Ebben a fiatalításban fontos az Előre utánpótlása, amiből az elmúlt idényekhez képest most sokkal inkább szeretne táplálkozni a klub. A fiatalok közül a felnőttkeretbe került Bakonyi Dórával beszélgetést közöl a klub honlapja, amelyet az alábbiakban szerkesztett formában közlünk.

Nyáron a felnőttkeretbe kerül több olyan fiatal kézilabdázó, akik az első osztályú ifjúsági bajnokságban és az NB II.-ben vitézkedő lila-fehér együttes gerincét alkotják. Ez a gárda az imént említett sorozatokban kiemelkedően szerepelt a félbeszakított szezonban, hiszen mindkettőben csak egy pont hátrányban voltak a listavezetőtől. Ennek a garnitúrának az egyik gólerős játékosa Bakonyi Dóra, aki az elmúlt NB II.-es szezonokban rendre a dobogón végzett a gólkirálynői címért folytatott harcban.

Bakonyi Dórára az Újkígyósi Felföldi István SE-ben figyeltek fel a lila-fehérek utánpótlás-szakemberei, lévén, hogy akkori csapata legeredményesebb játékosaként a Békéscsaba elleni két mérkőzésen összesen 18 gólt lőtt. Így nem csoda, hogy tavaly nyártól már lila-fehérben pattogtatta a labdát a fiatal átlövő, aki minden sorozatot együttvéve 177 gólt lőtt az ellenfelek hálójába.

– Újkígyóson kezdtem el kézilabdázni hétéves koromban – emlékezett a kezdetekre a fiatal játékos. Tizenegy évet játszottam a helyi csapatban, és az alapokat gyakorlatilag az ottani edzőimtől sajátítottam el. Tavaly nyáron megkeresett az Előre, hogy lenne-e kedvem Csabán játszani. Természetesen az, hogy az ifjúsági első osztályban szerepelhetek, nagyon jó fejlődési lehetőségnek ígérkezett, így igent mondtam. Egyáltalán nem bántam meg a váltást, hiszen annak ellenére, hogy új játékosként kerültem be egy összeszokott társaságba, megkaptam azt a bizalmat és lehetőséget edzőmtől, aminek köszönhetően úgy érzem, sikerült még tovább fejlődnöm. Ráadásul egy roppant jó és befogadó közegbe csöppentem bele, úgyhogy köszönettel tartozom a lányoknak is, hogy segítettek a gyors beilleszkedésben.

De a fiatal átlövő története itt még korántsem ér véget, ugyanis a júliusi alapozást már a felnőttcsapattal kezdi. Az előző szezonokban nyújtott kiemelkedő teljesítmény és saját bevallása szerint is a kitartás, illetve a szorgalom az, ami meghozta a gyümölcsét, így teljesülhet egy álma, azaz lehetősége nyílhat NB I.-es mérkőzésen is pályára lépni.

– Nagyon örültem, amikor megkeresett a szakmai stáb és felvázolta azt a lehetőséget, hogy a felnőttekkel edzhetek együtt, hiszen régi álmom volt, hogy NB I.-es felnőttcsapat tagja lehessek. Ennek megfelelően minden tőlem telhetőt megteszek annak érdekében, hogy megálljam a helyem, és bízom benne, hogy kitartó munkával és szorgalommal előbb-utóbb stabil tagja tudok majd lenni a csabai együttesnek. Nyilván tisztában vagyok azzal, hogy ehhez még sokat kell fejlődnöm, de azért dolgozom majd az edzéseken, hogy egyre jobb legyek, és élni tudjak a lehetőséggel.

Ebben a korban valóban kulcskérdés a fejlődés, az átlövések tekintetében látható az előrelépés. Dóra elmondta, hogy gyorsaságban és védekezésben sokat kell még javulnia. Erre viszont a magasabb szintű bajnokságban remek esélye nyílhat.

– A góljaim többségét átlövésből szerzem, véleményem szerint ez a legfőbb erősségem, de nyilvánvalóan ebben is van még hova előrelépnem, főleg ha azt nézem, hogy mennyire erős bajnokságban kell helytállnom. Aránylag nyugodt játékos vagyok, ami szintén előnyt jelent sok esetben a pályán, hiszen egy kiélezett mérkőzés esetén különösen fontos, hogy higgadt tudjon maradni a csapat, és megfelelő döntést hozzon adott helyzetben egy játékos – fejtette ki véleményét az átlövő.

Dórát viszont nemcsak a szakmai kihívások ösztönzik, de az Előrét körülvevő közeg is lenyűgözte. Így mind a szakmai stábról, mind pedig a szurkolókról elismerően beszélt.

– Az első pillanatoktól kezdve jól érzem magam a klubnál. Persze az elmúlt időszak leginkább azzal telt, hogy igyekeztem megismerni mindenkit. Azt tapasztalom, hogy nagyon jó munkát végez a szakmai stáb, öröm velük együtt dolgozni, és bármilyen kérdéssel és kéréssel fordulhatok hozzájuk, készségesen segítenek. Úgyhogy nagyon várom már azt a közös munkát, amikor teljesen együtt lesz a csapat, és persze az első hazai mérkőzést is, hiszen a szurkolók mindig nagyon jó hangulatot varázsolnak a csarnokba. Ezért is bízom abban, ezt majd a pályán is minél többször át tudom élni, és részese lehetek számtalan sikernek – fejezte be Bakonyi Dóra.