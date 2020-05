Baji Balázzsal startol a Diákolimpia GameTime

Otthon is elvégezhető kihívások formájában, Diákolimpia GameTime néven indított játékos felhívása keretében kívánja a tanévben félbeszakadt versenysorozatát népszerűsíteni a szervező Magyar Diáksport Szövetség. A nyolc sportágban rajtoló öthetes program összesen 72 kihívást tartalmaz, amelyet a sportágak kiválóságai mutatnak be a gyerekeknek, többek között a békéscsabai gátfutó Baji Balázs, az orosházi tornász Böczögő Dorina, a kézilabdás Lékai Máté és Háfra Noémi. A projekt az EMMI Sportért Felelős Államtitkársága támogatásában valósul meg.

A koronavírusjárvány miatt március 11-én félbeszakadt a Diákolimpia idei versenysorozata, és eddig az időpontig sajnos mindössze a versenyek húsz százalékában sikerült bajnokot avatni. A rendkívüli helyzetben meghozott döntés nyilván rengeteg diáknak és felkészítő tanárnak okozott szomorúságot, hiszen hosszú hónapok, sőt évek befektetett munkája veszett így kárba erre a szezonra. A Magyar Diáksport Szövetség a versenysorozat félbeszakítása óta azon dolgozott, hogy a jelenlegi korlátozásokhoz igazodva a lehetőségekhez mérten kárpótolja a sportoló, versenyezni szerető diákokat. Az új, online formában működő, otthon is teljesíthető challenge-eket tartalmazó, Diákolimpia GameTime néven futó program nyolc sportágban – labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, röplabda, asztalitenisz, torna, atlétika és multisport – került meghirdetésre. Az egyes kategóriákban három nehézségi fokozatban 9-9 kihívást kell teljesíteni a diákoknak a tanév végéig folyamatosan, és a teljesítésekről szóló videókat fel kell tölteni a program weboldalára. A leglelkesebb résztvevő diákok, a legtöbb tanulót bevonó pedagógusok sportszer és sportruházat díjazásban részesülnek.

A kihívások a Diákolimpia III-IV. korcsoportjának életkorához (11-14 év) igazodnak, így a játékban hivatalosan ez a korosztály tud részt venni, hiszen az ezekben a korcsoportokban induló tanulók rendszerint az összes diákolimpiai résztvevő mintegy felét teszik ki. A programhoz örömmel csatlakoztak az érintett sportági szakszövetségek, valamint a sportágak legismertebb hazai képviselői: a kézilabda kihívásokat Háfra Noémi és Lékai Máté, a futball gyakorlatokat többek között Vincze Ottó, Juhász Roland, Nagy Ádám, a kosárlabda challengeket Studer Ágnes, a röplabdát Szakmáry Gréta, a tornát Böczögő Dorina, az atlétika feladatokat Baji Balázs, az asztalitenisz kihívásokat Majoros Bence válogatott sportolók mutatják be, a multisport kihívások közzétételére pedig Dombi Rudolf kajakozó olimpiai bajnok vállalkozott. A programot az MDSZ saját közösségi média csatornáin népszerűsíti: a Diákolimpia Facebook-on, az MDSZ YouTube csatornáján, és a fiataloknak szóló DO60 Instagram és Tiktok csatornákon.

– Nagy lelkesedéssel vágunk bele ebbe az új programba, amellyel a sportolni, versenyezni szerető gyerekeket és tanáraikat is szeretnénk megszólítani. – nyilatkozta Balogh Gábor, az MDSZ elnöke. – Az idei Diákolimpia® szezont ugyan nem tudtuk befejezni, de bízunk benne, hogy az izgalmas feladatok, a challenge-ekre invitáló példaképek és az értékes jutalmak megmozgatják a gyerekeket és tanáraikat is, és ha diákolimpiai bajnokokat nem is hirdetünk, de rengeteg ügyes résztvevőt tudunk majd díjazni a tanév végén!

A regisztrációért két értékes nyeremény: egy iPhone és egy PS PRO játékkonzol kerül kisorsolásra, a sportágak legügyesebb versenyzői többek között válogatott felszereléseket, fülhallgatókat, sporttáskákat nyernek, a sikeresen toborzó pedagógusok pedig saját maguk mellett, az iskolájuknak szóló értékes sportszervásárlási utalványokat szerezhetnek. A részletes program a részvételi szabályzattal együtt a www.gametime.diakolimpia.hu oldalon olvasható.