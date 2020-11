Az újonchoz utaznak a csabaiak

Két héttel a bravúros győzelemmel végződő nyíregyházi csata után szombaton 18 órakor Miskolcon lép pályára újra pályára az Extraligában a Swietelsky-Békéscsabai RSE női röplabdacsapata. Az ellenfél az újonc Diósgyőri VTK csapata lesz.

Mint ismeretes, az október 29-re tervezett Szent Benedek Röplabda Akadémia elleni Extraliga-mérkőzés a balatonfürediek kérésére elmaradt, a találkozónak egyelőre még nincs új időpontja.

Időközben a Békéscsabai RSE még október 29-én bejelentette, hogy a felnőtt csapat egyik játékosának teszteredménye pozitív lett, majd az újabb tesztelések után az összes teszt negatív eredményt hozott

Biztosan nem tarthat viszont a csapattal az ukrán származású azeri válogatott Anastasiya Bezsonova, aki még Nyíregyházán szenvedett súlyos térdsérülést. Az ütőt Ukrajnában az egyik nemzetközileg ismert labdarúgóklub specialistája megműti, a beavatkozást követően otthon kezdi meg a rehabilitációt.

A BRSE szombati ellenfele újonc az Extraligában. A női röplabda ötven év után, 2017-ben indult újra a Diósgyőri VTK berkein belül. A szakmai igazgató a miskolci születésű Toma Sándor, aki edzőként dolgozott többek között a Miskolci VSC-nél, a Vegyész RC-Kazincbarcikánál, de New Orleansban is. Válogatott szinten több korosztályos csapat edzője is volt, majd a felnőtt női és férfi együttesnek lett a segítője.

A DVTK két amerikai játékost is igazolt szeptemberben: a 28 esztendős ütő Horton Mae Jean-t, és a kettes ütő Carly Beddingfieldet (23).

A borsodiaknál tudatos szakmai munka folyik, két évvel ezelőtt Kundrák Esztert és Dömsödi Tamarát Nyíregyházáról, Bertók Bettinát pedig Jászberényből hívták haza, mindhárman szerepet vállaltak abban, hogy az együttes az NB I.-ből az Extraligába került.

A miskolciak még nem szereztek pontot az idei szezonban, kikaptak a Szent Benedek RA-tól, az Újpesttől, a Vasas-Óbudától és a Kaposvártól is.

A borsodi alakulat bizonyítani akar, de mivel a listavezető, mind a négy idegenbeli mérkőzését megnyerő Békéscsabával találkoznak a hétvégén, ez nem lesz egyszerű feladat.

A bajnokság állása: 1. Békéscsabai RSE 11 pont (12:4, 4 mérk.), 2. Nyíregyháza 9 (10:5, 4), 3. Kaposvár 9 (11:8, 5), 4. Vasas-Óbuda 7 (9:7, 4), 5. Űjpesti TE 6 (8:10, 5), 6. Szent Benedek RA 3 (4:4, 2), 7. MTK 0 (1:6, 2), 8. Diósgyőri VTK 0 (1:12, 4).

