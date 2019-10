Az ötszörös Bajnokok Ligája-győztes Győr lesz a vendég

Két napon belül két honi, Bajnokok Ligájában szereplő sztárcsapat is tiszteletét tette, teszi Békés megyében.

Kedden a MOL-Pick Szeged férfi együttese játszott Orosházán (lásd fenti beszámolónkat), szerdán 18 órától pedig az ötszörös BL-győztes Győri Audi ETO KC lép parkettre a békéscsabai városi sportcsarnokban. A zöld-fehérek legutóbb január 9-én vendégeskedtek a békési megyeszékhelyen és három híján ötven gólt lőttek az Előre NKSE-nek úgy, hogy huszonkettőt kaptak. A győriek két BL-mérkőzés közben találkoznak a lila-fehérekkel. Az idei debütálásuk parádésra sikeredett, hiszen a svéd IK Sävehof ellen fölényesen nyertek (35–23) vasárnap, és sokkal nagyobb kíméletre a sorozatban újonc DHK Baník Most gárdája sem számíthat, még akkor sem, ha a csehek Szlovéniában talán váratlan győzelemmel nyitottak (31–29) az elitsorozatban.

A szerdai bajnoki mérkőzésen a Békéscsabának és a Győrnek is mások a céljai, a még nulla pontos viharsarkiak fél szemmel már az következő, október 19-ei szombathelyi fellépésre koncentrálnak, míg a zöld-fehérek a vasárnapi csehországi kupacsatára. Ez az a mérkőzés lesz, amikor még a szokásosnál is több lehetőségre számíthatnak a csabai keret legfiatalabb játékosai, akik megmutathatják, hogy képesek szép megoldásokra a világ legjobb együttese ellen. A látogatóknál a megannyi sztár mellett első ízben lép Békéscsabán pályára a világ-, és Európa-bajnok francia beálló, Béatrice Edwige, aki már a svédek ellen is kiválóan játszott. Esélyekről csabai szemszögből felesleges beszélni, ám az egyáltalán nem mindegy, hogy milyen lesz Kovács Anették hozzáállása, hiszen egy ilyen találkozón is lehet önbizalmat szerezni.