Az Orosháza kezében volt a győzelem

Pénteken az Orosházi FKSE-Linamar az FTC HungaroControl csapatával csapott össze Orosházán, az Eötvös téri sportcsarnokban.

Orosházi FKSE-Linamar–FTC-HungaroControl 30–30 (15–17)

Kézilabda NB I.-es férfi mérkőzés. Orosháza, 350 néző. V.: Altmár, Horváth M. Orosháza: ÖZMUSUL – Pásztor M. 3, Szlavuljica 3, Tóth K. 3, Döme 2, LELE 9, NÉMETH L. 7. Cs.: Herjeczki (kapus), KANCEL, Bella 1, Molnár G., Árpási, Ambrus, Kiss A. 2. Vezetőedző: Ratko Djurkovics. FTC: Győri K. – BUJDOSÓ 6, Schäffer, Schuch, DEBRECZENI 7, Kovacsics P. 2, NAGY B. 8 (2). Cs.: MERKOVSZKI 2(kapus), Andjelics 1, Prainer 2, Pordán 1, Mikita J. 1, Szakály, Bohács, Bognár. Vezetőedző: Horváth Attila. Kiállítások: 12, ill. 10 perc. Hétméteresek: 1/0, ill. 3/2.

Az eredmény alakulása. 7. p.: 2–3. 10. p.: 5–5. 13. p.: 6–8. 18. p.: 8–11. 22. p.: 12–13. 28. p.: 14–15. 39. p.: 20–20. 44. p.: 23–22. 48. p.: 25–22. 54. p.: 29–27. 58. p.: 29–30.

A hazaiaknál sérülés miatt Tejmuraz Ordzsokinidze és Zubai Szabolcs is hiányzott a keretből.

Nagy elánnal vetették bele magukat a küzdelembe a csapatok. Az orosháziak első lövése bement, ám ezután kettő nem. Gyors volt a játék mindkét oldalon, hazai részről ugyanakkor – emiatt is – sok hiba csúszott a játékba. A kapufával nagy barátságot „kötöttek” a zöld-sárgák, hátul pedig a kipattanók okoztak problémát, a védekezéssel amúgy akadtak gondok bőven. A Fradi a félidő közepéig így sem tudta leszakítani vendéglátóját.

Ratko Djurkovics két saját nevelésű fiatalt is harcba dobott, de a pontossággal Molnár Gergőék is gondban voltak. A 18. percben először vezetett három góllal a Ferencváros, amely változatlanul sok könnyű gólt szerzett. Az orosháziak vezetőedzője már minden cserejátékosát mozgósította, de Lele Ákoson kívül senki nem tudta hátára venni a csapatot.

Ezek fényében valóságos csoda volt, hogy a játékrész hajrájához közeledve csak 1-2 góllal járt előrébb a Fradi. A 27. percben az orosháziak egyik legjobbja, Pásztor Máté megsérült, ráléptek a lábára. A hazaiak továbbra sem nyugodtak meg, támadásban sokat bizonytalankodtak, de a második félidőt még így is úgy kezdhették meg, hogy megmaradt az esélyük a pontszerzésre.

Lele Ákos vállakozókedvét a 2. félidőben is lehetett dicsérni, aki átlövésekkel is gyakran megpróbálkozott, legtöbbször sikerrel. A 40. percben megtört a jég, szívós munkával, Németh László találatával kiegyenlített az Orosháza. A 44. percben megtörtént az áttörés, két gyors találattal megfordította az eredményt, először vezetett a mérkőzés során az OFKSE.

Azonnal időt is kért a Ferencváros trénere. A zöld-fehérek továbbra sem találták a mérkőzés ritmusát, a hazaiak viszont sokkal jobb százalékkal használták ki a lehetőségeiket, mint ellenfelük, a kapus Özmusul is remekelt. A következő időkérést már orosházi oldalon regisztrálhattuk, az 50. percben 26–24-es állásnál Ratko Djurkovics intézett néhány szót tanítványaihoz. Lele elhibázta csapata első hetesét, de újra visszaállt a korábbi differencia.

Rövid időre kettős emberelőnybe került az OFKSE, ám időközben Németh Lászlót is kiállították. Bujdosó Bence keze is megremegett a büntetőnél, igaz Özmusul két héttel ezelőtti példáján felbuzdulva Merkovszki is jól használta ki, hogy a hazaiak lehozták kapusukat. A Fradi persze nem adta fel, négy perccel a dudaszó előtt feljött egy gólra, Djurkovics edző időt kért.

Nagy Bence aztán majdnem elrontotta az orosháziak örömét, mivel két gyors góllal fordított az álláson. A vendégek előnynél támadhattak, ám elveszítették a labdát, a meccs legjobbja, Lele Ákos pedig belőtte a ziccert, így az egyik pont Orosházán maradt.

Fordulatos, izgalmakban bővelkedő találkozón az egyik pontot mindenképpen megérdemelte a nagyot küzdő Orosháza.

Ratko Djurkovics: – Több játékosunk is hiányzott a csapatból, míg a Fradi teljes keretből gazdálkodhatott, ám a csapat jó hozzáállással, nagy szívvel játszott. Kezünkben volt a két pont, de a döntetlennel is elégedett vagyok a nagyon jó Ferencváros ellen.

Horváth Attila: – Gratulálok az Orosházának, hogy a végén elvette az egyik pontot tőlünk. Úgy néz ki, hogy a héten csak beszéltünk a kézlabdáról, de nem tettünk érte. Amilyen munkát végeztünk a héten, olyan volt a mai játékunk is.