Az NB II.-es mezőny egyik legjobbja érkezik Békéscsabára

Hosszú pontínséges időszak szakadt meg a Békéscsaba 1912 labdarúgóinak életében, szerdán ugyanis döntetlent harcolt ki az erős Szolnoki MÁV otthonában. A feszített menetrend nem ad lehetőséget sok pihenésre, vasárnap folytatódik az NB II, 13 órára a dobogóra is nagyon esélyes Gyirmót FC Győrt várják a Kórház utcába.

A Siófok ellen nem egészen egy héttel ezelőtt csak négy percre volt a pontszerzéstől a Békéscsaba, Szolnokon aztán be is gyűjtött egyet a csapat, amely lélektanilag is sokat jelenthet a vírusos betegségből lassan kikecmergő, régi erejüket szépen lassan visszanyerő futballistáknak.

– Érződik a csapaton, hogy egyre szervezettebbek vagyunk, és ez abból adódik, hogy fizikálisan kezdjük összeszedni magunkat. Örülök, hogy léptünk egyet előre – nyilatkozta még a szolnoki fellépést követően Preisinger Sándor, a Békéscsaba vezetőedzője.

Nos, kell is az erő, hiszen egy rendkívül szervezett, minden mérkőzésen győzelemre törő alakulat teszi tiszteletét a Viharsarokban.

A 23 pontot begyűjtő kisalföldiek 10 győzelmet számlálnak eddig, skalpjaik között szerepel a Budaörs (3–1), a Debreceni VSC (1–0), a Vasas (2–0), a Haladás (2–1) és a Soroksár (1–0), hogy csak a mezőny első harmadához tartozó csapatokat soroljuk. A két döntetlen mellett hatszor érezték meg a vereség keserű ízét. Meglepetés, hogy a Siófokkal (1–2) és a Szentlőrinccel (0–2) sem boldogultak. Bár Csertői Aurél személyében egy korábbi 11-szeres válogatott magyar bajnok, gólerős középpályás-támadó ül a kispadon, nem a Gyirmót a legtermékenyebb csapat, a 22 gól nem sok, ugyanakkor a védelme igencsak stabil, a 16 kapott gól a harmadik legkevesebb a mezőnyben.

A találatokat igazságosan elosztották egymás között a játékosok, a házi gólversenyben Varga Barnabás vezet, aki ötször bizonyult eredményesnek, őt Heffler Norbert, Nagy Patrik (4-4) és a Békéscsabán két szezont lehúzó, a Kórház utcából tavaly távozó Szatmári István (3) követ.

A csabaiaknak – amellett, hogy nagyon alaposan meg kell szervezniük a védekezésüket – nem szabad lemondaniuk a támadásokról, hiszen nagy szükség van a pontokra. Nemcsak a középmezőnyben, hanem a tabella alsó régiójában is nagy a tömörülés, a 11. Előre és a 16. Kazincbarcika között mindössze öt pont a differencia.

A mérkőzést zárt kapuk mögött rendezik meg.