Az NB I.-ben folytathatják a csabai akadémisták

Megadták a módját! A Békéscsaba 1912 Előre Kórház utcai stadion centerpályáján léphetett pályára a közel- múltban bajnoki mérkőzésen a Békéscsaba Labdarúgó Akadémia U15-ös együttese, amely azzal érdemelte ki a lehetőséget, hogy már két fordulóval a zárás előtt bebiztosíthatja az aranyérmet a II. osztály Délkeleti csoportjában. Nyéki Boldizsár fiai 3–1-re legyőzték a gyulai Grosics Labdarúgó Akadémiát, és a grosicsos csapat, a Szeged-Csanád Grosics Akadémia már nem hozhatja be a hátrányát. A csabaiak hibátlan mérleggel zártak, mind a 26 meccsüket megnyerték.

Nyéki Boldizsár a szezon előtt vette át a korosztályt, amellyel most aranyérmes lett, és jövőre már az U16-os NB I.-es bajnokságban irányíthatja együttesét.

A mérkőzésről elmondta, hogy az elején motivált volt a csapata, majd feszültté vált, az ellenfél egy vitatható büntetőből vezetést szerzett, amit gyorsan egalizált a csapat, szintén büntetőből. Az utolsó öt percben már hét támadó volt a pályán, ami eredményt is hozott, a hosszabbításban berúgták a ­második, majd a harmadik gólt is.

– Az eredmény egyáltalán nem mutatja, hogy mennyire nehéz volt megnyerni ezt a mérkőzést, ami egyúttal a bajnoki címet jelentette a számunkra – összegzett Nyéki Boldizsár. – Ezúton is szeretnénk megköszönni a felnőttcsapatunknak, hogy a Kórház utcai stadionban játszhattunk és ünnepelhettünk.

A csapatból tavaly nyáron néhány meghatározó játékos távozott, és ezután maradt kérdőjel, hogy vajon az újraépített gárda tudja-e majd azt az eredményességet mutatni, amelyet előtte.

– A Szeged-Csanád Grosics Akadémia volt a legfőbb ellenfél a bajnokságban, akikkel már a negyedik fordulóban összetalálkoztunk idegenben. Ez volt az a mérkőzés, amelyen megmutattuk, hogy ezzel a csapattal bajnokesélyesként kell számolni. Tavasszal hazai környezetben kettő–nullára vertük meg őket. Ez a mérkőzés volt a bajnoki döntő és a legnehezebb mérkőzés. Számolni kellett azzal, hogy bajnokságot nyer a csapat, de arra talán nem gondolt senki, hogy hibátlan mérleggel.

Nyéki Boldizsár szerint ebben a korosztályban sok kiváló képességű, adottságú játékos van, annak ellenére, hogy már így is egy csapatra való játékost elvittek tőlük az elmúlt évek során.

– Még mindig van minőség a csapatban, és remélem, hogy többen bemutatkozhatnak majd a következő években a felnőttfutballban. Minden játékosomra mondhatom, hogy a lehetőség megvan benne. Vannak, akik most minimálisan előrébb tartanak, de itt még egy-két éven belül is hatalmasat lehet fejlődni, és számtalan példa volt már arra, hogy olyan játékosok vitték a legtöbbre, akiket nem emeltek ki. A következő két-három évben megmutathatják az elvégzett munkával, hogy ki akar minden áron futballista lenni.

Bajnokként egyenes ágon jutottak fel az NB I.-es bajnokságba, ahol minden héten igazi kihívások várnak rájuk.

– Jelen állás szerint teljes mértékben együtt tud maradni a csapat, és reményeim szerint meg is tudjuk erősíteni a keretet a nyáron – mondta örömmel a fiatal tréner. – Persze komplex fejlődés szükséges, tehát technikailag, taktikailag, a legtöbbet mentálisan és fizikálisan is előre kell lépniük. Érezniük kell az igazi nyomást, és keményen kell dolgozniuk, hogy pár éven belül fel tudják venni a versenyt a felnőttfutballban. Szép eredményt értünk el, de a végcél továbbra is az, hogy profi labdarúgókká váljanak, ám még rengeteget kell dolgozni. Az érdeklődés folyamatos a játékosok iránt, tőlünk is el akarnak csábítani, de mi is szeretnénk a mi csapatunkat megerősíteni. Nagyon pozitív számomra, hogy a játékosaim úgy érzik, nem kell elmenniük a fejlődés érdekében. Emellett az is nagyon biztató, hogy a felnőttcsapatunk is érdeklődéssel követi a pályafutásukat.