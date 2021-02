Az év sportolóit és edzőit jutalmazta a Békés Megyei Hírlap

A pandémia miatti rendkívüli helyzetben ezúttal a megszokottól eltérő módon a legjobbak több napon keresztül, folyamatosan vehették át a Békés Megyei Hírlap és a Beol.hu szerkesztőségében a megyei napilap által több mint négy évtizede életre hívott Év sportolói elismeréseket. A díjak odaítélésében szakmai zsűri segített.

A 2020. év legeredményesebb Békés megyei csapata

A csapatversenyt – mint oly sok éve már folyamatosan – a Békéscsabai Röplabda SE nyerte. A 2019–2020-as szezont a járvány miatt felfüggesztették, majd eredményhirdetés nélkül berekesztették, így azt az évet aligha lehetett figyelembe venni, ám a szavazók nagyra értékelték, hogy a szakmai stábot és a játékoskeretet tekintve szinte teljesen megújult felnőtt csapat ősszel tíz fordulón keresztül is veretlen maradt és vezette az Extraliga alapszakaszát.

– Kiemelten fontos, hogy a több évtizedes hagyományra visszatekintő Év sportolói versenyben annak idején milyen illusztris társaságba kerültünk. Évekre visszamenően, 2012 óta folyamatosan a Békéscsabai RSE érdemelte ki a csapatverseny legjobbjának járó díjat, ami egyedülállóan hosszú hegemóniát jelent

– mondta Baran Ádám, a BRSE elnöke.

– Jó volt végig nézni, hogy először feltörekvő kis klubként kaptuk meg a díjat, majd a bajnokságok, a kupa és a nemzetközi regionális kupa elhódítása után folyamatosan a legjobbak lettünk. A BRSE nevében büszkék vagyunk erre. Az eredmények mutatják, hogy milyen fontos szerepet töltünk be a város sportéletében. Méltó helyre kerül a serleg, melyet a Békéscsabai Röplabda Akadémián kialakított vitrinben helyezünk el a többi kupa mellé, hogy a jövő generációja is lássa, milyen eredményeket értek el az elődök – folytatta.

A 2020. év legeredményesebb Békés megyei női sportolója

A szavazáson a nőknél 2020-ban Mitykó Veronika, a Békéscsabai Súlyemelő és Szabadidő Sport Egyesület versenyzője végzett az első helyen.

– Kellemes meglepetés volt számomra, hogy én lettem az első, aminek nagyon örülök. Az előző évi második helyezés után sikerült előrelépnem és idén szeretnék tovább fejlődni. Tavaly nem sok verseny volt a pandémia miatt, remélem 2021-ben már nem okoz olyan sok gondot a koronavírus-járvány, és megtartják a legfontosabb nemzetközi viadalokat, így a nyári olimpiát is, amire szeretnék kijutni. Most a februári Baczakó-emlékversenyre készülök, majd jön a Savaria Kupa. Április elején Moszkvában rendezik a felnőtt-Európa-bajnokságot, amelyen az olimpiai kvalifikációhoz szeretnék minél több pontot gyűjteni. Ahhoz, hogy ott lehessek a tokiói nyári játékokon, a megszerzett pontok alapján benne kell lennem súlycsoportomban a legjobb tizennégy versenyző között. Az olimpián a 76 kg-osok között szeretnék versenyezni. Bár sok munkám van benne, akkor sem leszek teljesen elkeseredve, ha most valamilyen oknál fogva nem jön össze az olimpiai kvóta, hiszen akkor megcélozom a 2024-es párizsi nyári játékokat, ahol már sokkal tapasztaltabb súlyemelőként próbálhatok majd szerencsét – nyilatkozta a sportoló.

A 2020. év legeredményesebb Békés megyei férfi sportolója

Keszthelyi Zsombor még csak 18 éves, azonban már számtalan hazai és külföldi versenyen bizonyította kivételes tehetségét. A békéscsabai Alföld Vívó Akadémia párbajtőrözője legutóbb azzal irányította magára a figyelmet, hogy a Magyar Kupában legyőzte az éppen regnáló felnőtt világbajnok Siklósi Gergelyt. Csapatban kadettként volt már második és ötödik, juniorként világkupa-győztes, a világbajnokságon egyéniben hetedik, ami nem mellesleg a fiúknál minden idők legjobb békéscsabai eredménye. Tavaly elsőéves juniorként 20. lett a porecsi Európa-bajnokságon, itthon megnyerte a junior Magyar Kupa egyik fordulóját. Utóbbi két eredmény és a belgrádi vk-siker erőteljesen nyomott a latban a „Év legjobb sportolói” szavazáskor.

A járványhelyzet nyilván a sport minden résztvevőjének felkészülését megnehezítette, ám a körülményekkel nem mindenki birkózott meg könnyen. Zsombornak ez is jól ment.

– A legnehezebb a motiváció fenntartása volt, mert nem tudtam, hogy igazából miért is edzek – jegyezte meg a fiatal pengeforgató. – Sajnos ez az év sem kezdődik jól, hiszen míg tavaly a világbajnokság, addig most az Európa-bajnokság marad el a járvány miatt. Abban bízom, hogy a világbajnokságot nem törlik a versenynaptárból

– tért át az idei nemzetközi viadalokra Keszthelyi Zsombor.

A 2020. év legeredményesebb Békés megyei edzője

Többször ott szerepelt már a legjobbak között, ám most először érdemelte ki az „Év legjobb edzője” elismerést a tapasztalt békéscsabai vívóedző, Galli Zsolt. Pedig Tóth Hajnalkától Bohus Rékáig, Petri Renátától Dékány Kingáig számtalan világversenyen is érmes tanítvány felnevelése fűződik a nevéhez.

A vérzivataros 2020-as évben is számtalan vívójára lehetett büszke, így a junior válogatottal a belgrádi világkupán aranyérmes Keszthelyi Zsomborra, vagy a junior Magyar Kupa két fordulóját megnyerő Dékány Kinga, Kazár Dóra, Oláh Lili, Petri Renáta négyesre, vagy az Olimpici országos bajnokságon győztes lánycsapatra.

– Nehéz év van mögöttünk, de szerencsénk volt, hogy a tavaszi korlátozások után itthon beindult a vívóélet

– mondta Galli Zsolt a díj átvétele után. – A junior Eb-t – ahol Keszthelyi Zsomborék negyedikek lettek – még megrendezték, a Salt Lake City-be tervezett világbajnokságot azonban törölték, ami nagy szívfájdalmunk. Meglepett a díj, ami nagyon megtisztelő, és köszönöm azoknak, akik rám gondoltak.

A 2020-as év Békés megyei leány utánpótláskorú sportolója

Az év leány utánpótlás sportolója Veres Laura, a Gyulai Várfürdő úszója lett.

– Álmom, hogy kijussak a tokiói olimpiára. Edzőimmel, Tóth Andrással és Juhász Jácinttal sokat dolgozunk azért, hogy a márciusi felnőtt országos bajnokságon szintet tudjak úszni. Jó lenne bekerülni a 4×200-as gyorsváltóba, szeretnék bizonyítani a szövetségi kapitánynak. Ha ebben az évben nem sikerül kijutni a nyári játékokra, akkor sincs gond, hiszen júliusban rendezik Angliában az ifjúsági Európa-bajnokságot, akkor ott állok majd rajtkőre

– mondta a 15 éves sportoló.

A 2020-as év Békés megyei fiú utánpótláskorú sportolója Az év egyik hazai felfedezettje az atlétikában kétségkívül Nadj Levente volt. A Kopp Békéscsabai AC futója 300 méteren megjavította az ifjúsági és a junior magyar csúcsot, 400 m-en jegyzett 47,47 másodperces rekordja Európában a második, a világon a hatodik legjobb eredmény volt tavaly.

– Nekem is voltak nehézségeim tavaly, de az egyesületem minden tekintetben támogatta a felkészülésemet, amit kicsit segített az is, hogy az online oktatás miatt több időm maradt rá. A fedett pályás szezont most kihagyom, az U20-as Eb-re készülök nagyon

– mondta a 17 éves Nadj Levente.

Egyik edzője, Adorján László elmondta, hogy a klub minden lehetőséget biztosított, amikor már lehetett, pályán edzettek, és a hazai szövetség is hamar lépett, mivel júliustól elindultak a versenyek.

– Az év elején, amikor klubtársával, Steigerwald Ernővel biztatóan teljesített, már sejtettük, hogy jó eredmények születhetnek, de azért edzőtársammal, Erdős Péterrel ilyenekre nem számítottunk. Bízunk a jó folytatásban – mondta Adorján László. – Nagyon szorgalmas, céltudatos, mindent alárendel a sportnak.

Átadtuk a Mester Klub Zsilák Ádám és Katalin által felajánlott éves bérletét, és ajándékait is a legjobbaknak.

