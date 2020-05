Az érettségi most elsőbbséget élvez

Utoljára csaknem két hónapja, március 7-én lépett pályára az Omnia Pub&Food Békés férfi felnőttcsapata az NB I. B Zöld csoportjában, amit még követett néhány edzés, majd előbb felfüggesztették, március 17-én pedig a Magyar Kosárlabda Szövetség befejezettnek nyilvánította az összes pontvadászatot. A békésiek a 13. helyen zárták a 15 csapatos bajnokságot. A békési kosarasok is szétszéledtek, és ki, ahogy tudott, edzett otthon, szabadban, egyedül.

A felnőttkeret fiatal játékosainak a szívét is megdobogtatta a múlt csütörtöki információ, mely szerint május 4-től a profi, az amatőr és a tömegsportban is engedélyezték az edzésen való részvételt.

Balog Gábor és társai azonban hétfőtől aligha a kosárlabdára figyelnek, hiszen a koronavírus-járvány miatti intézkedéseknek köszönhetően szintén rendkívüli körülmények között az írásbeli érettségin kell megfelelniük.

Az edzéseket azonban ők is nagyon várják, csakúgy, mint a stáb minden tagja.

– Örömmel hallottuk a könnyítésekről szóló híreket – mondta Balog Vilmos, az NB I B-s felnőtt csapat egyik edzője. – A hazai mérkőzéseinknek helyt adó Békéscsabai Evangélikus Csarnokból máris megkeresett az intézményvezető, hogy várnak bennünket. Jelentkeztek a nem Békésen élő játékosaink is, még Danijel Krisztics is hívott Szerbiából. Várjuk a hazai szövetség részéről az iránymutatásokat, hogy pontosan milyen feltételeknek is kell megfelelnünk a foglalkozásokon. Ezen a héten még biztosan nem tartunk edzéseket.

Balog Vilmostól megtudtuk továbbá, hogy – mivel a játékosok szerződése még él – a keret minden tagjára számítanak majd az újrainduló edzéseken. Az utánpótláscsapat valószínűleg a jövő hét folyamán kezdi meg a foglalkozásokat.