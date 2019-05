Az élvonalban maradt a csabai együttes

Kézilabda A női NB I.-es bajnokságban 10 ponttal a tizenkettedik helyen végzett az EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE, és ezzel kiharcolta a bennmaradást az Európa legerősebb női bajnokságának tartott hazai élvonalban. A lila-fehér együttes szerepléséről, a további tervekről beszélgettünk Horváth Rolanddal, a csapat fiatal vezetőedzőjével, akinek a vezetés a napokban két évvel meghosszabbította a szerződését.

– Milyen tervekkel vágtak neki az elmúlt nyáron az új bajnoki idénynek, mi valósult meg a célkitűzésekből?

– Mivel az elmúlt szezonban csak az utolsó pillanatban derült ki, hogy megőrizzük

NB I.-es tagságunkat, így nehéz volt összeállítani a keretet a 2018–19-es szezonra. Tavaly nyáron kilencen távoztak az együttesből, így gyakorlatilag új csapatot kellett építenünk, miközben csak öten érkeztek, és közülük szezon közben hárman – Binó Boglárka, Dokovics Anasztázia és Radovics Szandra – is távoztak, és csak egy játékos, Marincsák Nikolett jött. A vezetés a biztos bennmaradás kiharcolását tűzte ki célul az elmúlt nyáron, amit sikerült elérnünk. A bennmaradás értékét növeli, hogy az utolsó nyolc mérkőzésen az ukrán válogatottnál megsérült kapus, Balog Judit már nem szerepelhetett, és a szintén a hazája válogatottjánál járt Vukajlovics Aleksandra is sérülten szerepelt a szezon befejező szakaszában. Az előző idényben tizenegy, most tíz pontot gyűjtöttünk, de idén hamarabb megvolt a bennmaradás, így több időnk maradt a következő szezon csapatának kialakítására. Azt is el kell még mondanom, hogy nálunk, mivel rövid volt a kispad, a fiatalokat is be kellett dobnunk a mély vízbe, és közülük voltak olyanok akik többször is megfelelő teljesítményt nyújtottak, ami biztató lehet a jövőre nézve.

– Mely mérkőzéseken játszott jól a csapat?

– A legjobb teljesítményt a szezonban Budaörsön nyújtották a lányok, ahol nem nyomta a tét a kézilabdázóinkat, és magabiztos, tízgólos győzelmet arattak a legnagyobb vetélytársunk otthonában. Jól játszott még az együttes itthon az Érd elleni 30–30-as döntetlent hozó összecsapáson, valamint a csak külföldieket szerepeltető Kisvárda elleni hazai találkozón, ahol végül egy góllal kaptunk ki. A Debrecen elleni győztes itthoni mérkőzésen is fegyelmezetten kézilabdáztak a lányok, ami meghozta a megérdemelt győzelmet.

– A szakvezető egyénileg kiket emelne ki az együttesből, kik okoztak csalódást?

– Úgy gondolom, a sikert közösen értük el, így senkit sem szeretnék kiemelni. Az idény során mindenkinek voltak jó és gyengébb mérkőzései, egy biztos, mi csak akkor tudunk nyerni a hasonló játékerőt képviselő csapatok ellen, ha legalább négy-öt kiemelkedő teljesítményt tudunk felvonultatni. Az idény hajrájában gyakorlatilag elfogytunk, hiszen ilyenkor öt-hat ember is hiányzott a keretből, a már említettek mellett Szögi Tímea és Zöldi-Tóth Katalin is.

– Milyen változások várhatók a nyáron a csapat háza táján, mikor kezdik a felkészülést a következő szezonra?

– Hárman távoznak: Gidai Eszter, Walfisch Mercédesz és Zöldi-Tóth Katalin. Eddig már két érkezőt jelentett be a klub, a válogatottban is bemutatkozott átlövő, Kopecz Barbara Mosonmagyaróvárról, míg Barján Bianka Vácról jön hozzánk. Még szeretnénk egy beállóst, egy balszélsőt és egy balkezes lövőt igazolni. A felkészülést július 10-én kezdjük az őszi idényre.