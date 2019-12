Az első félidő után sétagaloppnak tűnt az Orosházának

Az Orosháza őszi második sikerét könyvelhette el.

Orosházi FKSE-Linamar–Budakalász 28–24 (14–8)

Kézilabda NB I-es férfi mérkőzés. Orosháza, 350 néző. V.: Altmár, Horváth M. Orosháza: HERJECZKI – Pásztor M. 3, ORDZSOKINIDZE 6, Mrsulja 4, Döme 2, Bujnenko, Németh L. 4 (1). Cs.: Busa (kapus), Zubai 2, SZLAVULJICA 7 (1), Kancel, Bella. Vezetőedző: Ratko Djurkovics. Budakalász: Boros – Tóth Á. 2, Simotics, Koller 2, dr. Czina, Török 3, SIMON B. 5 (3). Cs.: Váczi D. (kapus), NEMES 5, Sinkovits 2, Gábor M. 2, Mazák, Váczi M. 3. Vezetőedző: Forgács Gyula. Kiállítások: 12, ill. 6 perc. Hétméteresek: 4/2, ill. 3/3.

Az eredmény alakulása. 5. p.: 1–2. 9. p.: 4–2. 14. p.: 8–4. 20. p.: 12–5. 28. p.: 14–7. 37. p.: 14–12. 41. p.: 17–13. 49. p.: 20–20. 56. p.: 25–22.

Az orosháziak az első öt támadásukat elrontották, az első hazai találat 4.45-nél született Szlavuljica révén, de ezt megelőzően a vendégek kétszer már beköszöntek Herjeczkinek. A zöld-sárgák három perc alatt fordítottak az eredményen. A vendégek rendre belehibáztak a támadásokba, míg az orosháziak javítottak a helyzetkihasználáson és megléptek három góllal. Amikor Ordzsokinidze villanása után már 4 volt közte, időt kért Forgács Gyula, a Budakalász edzője. Szlavuljica emberhátrányból is eredményes volt, így tartotta a távolságot csapata. Hat perces budakalászi gólszünet következett, mialatt az OFKSE produkált egy 4–0-s szériát. Jött az újabb vendég időkérés. Egy hetes és egy ziccer is kimaradt hazai oldalon, ami még akkor is baj, ha a csapat előnye jelentős (23. p.: 12–6). Az orosháziaknál is bekövetkezett egy hosszabb pausza, pontosan 6 percig nem tudtak betalálni, de még ez is belefért, még úgy is, hogy Németh a második hetesét is elpuskázta.

Nem is annyira apró lépésekkel zárkózott a Budakalász, amely a 2. félidő nyitányaként csinált egy 4–0-s etapot. A 37. percben 14–12-nél Ratko Djurkovics időt kért. Rögtön ezután Szlavuljica értékesített hetese az első hazai találatot jelentette a 2. felvonásban. Ordzsokinidze villanásaival újra nőtt a különbség, de egy pillanatig sem nyugodhatott meg a hazai gárda, mert a védelmüket sűrűn becsapták a látogatók. A hajrához közeledve vált még kiélezettebbé a csata, Sinkovits találatával a 49. percben kiegyenlített a lelkes vendégcsapat, de a lélektanilag fontos vezető találatot nem tudta megszerezni. Az Orosháza négy perc alatt négyszer is betalált, úgy, hogy csak egy találatot kapott, így az utolsó perceknek háromgólos előnyből futhatott neki, amit már nem is engedett ki.

Ratko Djurkovics: – Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés lesz, és nagy energiákat kell mozgósítanunk a győzelemhez. Kemény lesz a tavasz is, sokat kell dolgozni, de remélem, hogy stabilizálódni fog a játékunk a későbbiekben.

Forgács Gyula: – Kettő–nullás vezetésünk után mintha másik dimenzióba kerültünk volna, szétestünk. A második félidőben pedig, amikor átvettük volna a kezdeményezést, rossz döntésekeket hoztunk, nem tudtunk jól kijönni a mérkőzésből.