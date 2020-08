Az Előre számára a veretlenség megőrzése a tét

Az NB II.-es labdarúgó-bajnokság hetedik fordulójában vasárnap 17.30 órakor a mezőny egyetlen veretlen csapata, a nyolcadik helyezett, tízpontos Békéscsaba 1912 Előre a hatodik helyen álló, eddig tizenegy pontot gyűjtött Dorog otthonában lép pályára.

A mérkőzés tétje a csabaiak számára más szempontból is fontos lehet, hiszen egyáltalán nem mindegy, hol zárják a bajnokság első szakaszát, és tovább tudják-e javítani ellenfelükkel szembeni pozitív mérlegüket, valamint megőrizni a veretlenséget – írja a lila-fehér klub honlapja. Az idei szezon tapasztalatai alapján látható, hogy az NB II.-ben bármelyik csapat, bárhol és bármikor képes meglepetést okozni, vagy olyan eredményt produkálni, amire senki sem számított. A Dorog az első fordulóban 4–0-ra kikapott az újonc Pécs otthonába, ám azóta háromszor győzött és két döntetlent ért el. Megverték a Soroksárt, az újonc DEAC-ot és a Győrt, döntetlent értek el a Nyíregyháza és a Kazincbarcika ellen.

A Békéscsaba az előzetes várakozásokhoz képest jobban teljesítve: két győzelemmel és négy döntetlennel a tabella 8. helyén áll. Érdekesség, hogy eddigi két győzelmét idegenben érte el az Előre, 2–1-re nyert Szegeden és 1–0-ra Ajkán.

A két csapat összesített mérlegét nézve, az egymás ellen lejátszott tizenegy NB II.-es mérkőzésből hatot a Békéscsaba nyert meg, háromszor a Dorog győzött és kétszer döntetlen született.

A békéscsabai sérültek közül többen is a visszatérés útján járnak, így legutóbb már pályára lépett Farkas Márk és Kitl Miklós, míg Váradi Ádám leülhetett a kispadra.

A dorogiaknál két korábbi Előre-labdarúgó szerepel, a 29 esztendős kapus, Mursits Roland és a rutinos, 32 éves belső védő, Dlusztus András.

A Komárom-Esztergom megyei együttes eddig hétszer vette be az ellenfelek kapuját. A lila-fehéreknek figyelni kell a 19 éves támadóra, Girsik Áronra, aki az eddigi hat forduló során három gólt szerzett. Mellette a szlovákiai származású, harmincéves Tomás Lénárt is gólerős, hiszen kétszer vette be az ellenfelek hálóját, és eddig ezzel járult hozzá csapata sikereihez.