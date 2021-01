Az atléta már gyűjti a kilométereket

Az alapozás közepén jár Kovács Barbara, a Kopp Békéscsabai Atlétikai Club olimpikon gyaloglója. A tavalyi versenyeken jól teljesítő kiválóság bizakodva tekint a 2021-es esztendőre.

Kovács Barbara tavaly nyáron még azt tervezgette, hogy a járványhelyzet miatt áprilisról októberre halasztott békéscsabai gyalogló országos bajnokságon is megpróbálkozik az olimpiai szint teljesítésével, ami 1 óra 33 perc. Az élet, pontosabban az újra bezúduló pandémia azonban mindent felülírt. Mégsem veszítette el a motivációját, hiszen amit lehetett, megnyert 2020-ban, aranyérmes lett a gyaloglók fedett országos bajnokságán és a szabadtéri ob-n 5000 méteren, valamint a 20 km-es távon is.

Az utóbbi hónapokban már nem rendeztek versenyt, maradtak az edzések, amit az atlétikában ugye egyénileg, a jó időnek köszönhetően a szabadban is lehet végezni.

Kovács Barbarát éppen egy kiadós délelőtti békéscsabai edzés után értük utol.

– Az alapozás közepén vagyunk, és készülünk a versenyekre – mondta el az egész eddigi sportpályafutását Békéscsabán töltő gyalogló. – A hosszabb, tartós edzések során még nem kell a tempót kiélezni, egyelőre a jobb állóképesség és a minél több kilométer megtétele a cél. A szabadtéri edzésekhez még az időjárás is adott, jó lenne, ha így is maradna. Naponta nagyjából húsz kilométer az a táv, amit megteszek. Edzőmmel, Tóth Sándorral úgy döntöttünk, hogy három kilométeren edzésből már a fedett pályás országoson is elindulok. Téli edzőtábort nem terveztünk be, de Békéscsabán amúgy is minden adott ahhoz, hogy elvégezzük a munkát. A benti, technikai jellegű edzésekhez tökéletesen alkalmas helyszín a Tünde utcai futófolyosó.

Az első szabadtéri kvalifikációs verseny majd márciusban a szlovákiai Dudince (Gyügy) városában lesz.

– Összesen négy olyan viadalt rendeznek, ahol szintet lehet menni, de én már az első dudincein is úgy állok hozzá, hogy később biztosabb, nyugodtabb legyen a felkészülés – mondta az olimpikon.

A kvalifikációs időszak június 29-ig tart, de ahogy Barbara is mondta, a tokiói indulás lehetőségét már az ezt megelőző versenyeken szeretné kiharcolni.

Tóth Sándor mesteredző, Kovács Barbara felkészítője szerint jól állnak a munkával.

– Az időszaknak megfelelő szinten van. Decemberben sem volt leállás, folyamatosan zajlottak az edzések. Nem akarunk sok versenyt, de a fedett pályát megpróbáljuk – mondta el Tóth Sándor. – Szeretnénk a márciusi dudincein vagy az áprilisi békéscsabai országos bajnokságon elérni az 1 óra 31 perces szintidőt, bár az 1 óra 33 perc is elég lehet (Kovács Barbara egyéni csúcsa 20 kilométeren 1:32:45, amit 2017-ben, a londoni világbajnokságon teljesített – a szerző), ezzel az idővel már benne lehet a szintén részvételt érő első hatvan között a világranglistán, ami olimpiai indulást érhet. A téli edzőtábort most ki kell, hogy hagyjuk, de amennyiben sikerül a szintidőt megcsinálni, úgy nyugodtan készülhetünk, és később elmehetünk egy magaslati táborba.