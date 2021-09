Az állami elismerésben részesült Baran Ádám motiváltabb, mint valaha

A sportág megújításáért végzett, a Békéscsabai Röplabda Akadémia megalapításával szolgáló tevékenysége elismeréseként Magyar Bronz Érdemkereszt állami kitüntetést kapott augusztus 20. alkalmából Baran Ádám, a Békéscsabai Röplabda Sportegyesület elnöke. A klubvezetőt a klubjáról, céljairól és a lokálpatriotizmusáról kérdeztük.

– Hogyan fogadta a rangos állami elismerést? Mit jelent önnek egy ilyen díj?

– Egy nap a miniszterelnökségről kaptam egy e-mailt, amelyben az állt, hogy Orbán Viktor miniszterelnök felterjesztésére Áder János köztársasági elnök úr e rangos kitüntetést adományozza. Az információ előbb jelent meg a Magyar Közlönyben, amiről én nem is tudtam, csak egy gratuláció után derült ki. Nagyon meglepődtem, óriási megtiszteltetés, boldog és büszke vagyok, hogy kiérdemeltem az elismerést.

– Tíz év alatt egy nemzetközileg is eredményes, sikeres klubot épített fel, sikerült létrehozni a Békéscsabai Röplabda Akadémiát. Mégsem dől hátra, hanem folyamatosan gondolkozik újabb és újabb projekteken. Mi hajtja előre?

– Ez egy nagyon komoly belső motiváció, csak így tudok élni és dolgozni. Nagyobb ambíció és akarat van bennem most, 2021-ben is, pedig a mai magyar röplabdázásban ennél sokkal többet már nem lehet elérni. Motiváltabb vagyok, mint valaha. A szilárd alapokat lefektettük, a felnőtt csapat ötszörös bajnok lett, letette a névjegyét Európában, már nem azt kell bizonyítanunk, hogy ott vagyunk a szűk elitben. Ez már régóta nem one-man show. Nagyon komoly humánerőforrás-fejlesztést hajtottunk végre, külön területenként már olyan szakemberek dolgoznak egyes projekteken, akik a szakmájuk legjobbjai. Persze, ott vannak a konkrét projektek, hogy államilag akkreditált akadémia legyünk, sportkollégiumot építsünk fel, tovább szélesítsük az utánpótlásbázisunkat, még inkább törekedjünk a minőségibb utánpótlás-nevelésre. Nem az a fontos, hogy hány alkalommal nyer az U valahányas csapatunk bajnokságot, hanem, hogy hány olyan játékost tudunk adni a magyar röplabdázásnak, akik a következő években egy jóval sikeresebb felnőttválogatott tagjai lehetnek, vagy a BRSE úgy érjen el egyedülálló sikereket a BL-ben, hogy a játékosok meghatározó része itt az akadémián nőtt fel. Nekem a következő tíz évre is megvan a programom. Szeretnénk további forrásokat hozni békéscsabai oktatási intézményekbe, a tankerületbe is. Ez egy olyan együttműködés, melyben mindenki megtalálja a számításait. A szülők is, akik ide beíratják a gyermekeiket tudják, hogy azok jó helyen vannak. Nemcsak magas minőségű képzést kapnak, hogy élvonalbeli, válogatott játékosokká váljanak, hanem emberi oldalról is pluszt kapnak. Jó híre van a képzéseinknek, és nemcsak Békéscsabán. A beiskolázást a környező településeken, a régióban, majd a határon túli területekre is szeretnénk kiterjeszteni.

– Mi a cél a kirakatot jelentő első csapatnál?

– Az a cél, hogy továbbra is ott legyen a magyar elitben, de az egyesületünk nívóját, jövőképét már nemcsak ez határozza meg. Készülünk a következő szezonra különböző akciókkal, hogy a mérkőzések olyan események legyenek, hogy jól érezzék magukat a nézők. Külföldön is figyelik a BRSE-t, legutóbb az Eb-csoportkör egyik belgrádi mérkőzésén egy neves szaktekintély jött oda hozzám gratulálni. Ez fontos visszacsatolás, mert nemcsak Békéscsabát, a klubot, a várost, hanem az összmagyar röplabdázást tettük egy másik polcra. A díj ennek is az elismerése.

– Sohasem jutott eszébe, hogy menedzserként kipróbálja magát a röplabdától teljesen más közegben?

– Büszke vagyok rá, hogy az elmúlt öt évben több sportágban topkluboktól is voltak ajánlataim, ami rövid távon óriási elismerés. Labdarúgásból, kosárlabdából, és kézilabdából is volt ilyen jellegű megkeresés. Nagyon vonzó is, amikor iksz milliárdot a rendelkezésedre bocsátanak, s csak alkotnod kell, de mindig tudtam, hogy ha ez a jelenlegi a nehezebb út is, itt kell élnem, alkotnom. Ugyanakkor itt volt az akadémiaprojekt, ami egy emberöltőben egyszer, ha adódik. Minden nap csodálom, hogy ennyi gyerek ilyen körülmények között edzhet. Hiszek benne, hogy továbbra is ilyen meredeken vezet majd a BRSE útja fölfelé.

– Mi kell még ahhoz, hogy válogatott, vagy klubszinten még közelebb kerülhessünk a legjobbakhoz?

– Elengedhetetlen az utánpótlás-képzés megreformálása, már ebben a korban külföldi tudástőke behozatala, az edzőképzés teljes megújítása. Így irreálisan sok munkával, de rövid idő alatt előrébb léphetünk. Vannak erre irányuló kezdeményezések, ha ezek végigmennek, akkor jönnek majd a tehetséges gyerekek, akik a magyar röplabdázás fejlődésének zálogát jelentik majd. Az államilag akkreditált rendszer egy komoly átrendeződést, és minőségi javulást hozhat a képzésben, mi ennek az élharcosai szeretnénk lenni.

– Szolnokon született, de már hosszú ideje Békéscsabán él, sokan békéscsabaiként tekintenek önre. Hogyan fér el a szívében a két város?

– Megszerettem Békéscsabát, hosszú távon itt szeretnék élni és alkotni, ami közel egy évtizedes belső viaskodásnak az eredménye. Szeretném, hogy a megyeszékhely még élhetőbb, még fejlettebb hely legyen. A BRSE fejlődésével a város is fejlődik. Ha végignézzük az elmúlt évtizedet, akkor ez egy kettős küzdelem volt. A magyar röplabdázásban az újító gondolataimmal sokáig idegen voltam, de Békéscsabán is sokan nehezen fogadták el a döntéseimet. A gyökereimet soha nem fogom megtagadni.