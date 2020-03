Átaludták az első két szettet, de győztek a csabai lányok

Hazai pályán győzött a BRSE a Haladás ellen.

Swietelsky Békéscsabai RSE–Haladás Szombathely 3:2 (–22, –25, 16, 20, 7)



Röplabda Extraliga női mérkőzés. Békéscsaba, 800 néző. V.: Ujházi Mónika, Soltész Róbert László. Békéscsaba: Grbics 3, KLARIC 24, Bodovics 7, COLLAR 25, JERKOV 20, Pekárik 6. Cs.: MOLCSÁNYI (liberó), Fábián 2, Glemboczki 1. Vezetőedző: Vasja Samec Lipicer. Haladás: CSÁSZÁR N. 16, LESCAY 19, Péteri 4, WALLNER 19, Vacsi 10, Cicic 4. Csere: LOJEN (liberó), Marton, Csóka, Császár A. Vezetőedző: Leiszt Máté.

A mérkőzés alakulása. 1. szett: 5:8, 9:14, 14:16, 14:21, 18:22, 20:24. 2. szett: 3:0, 6:6, 9:6, 14:12, 15:17, 21:20, 22:24. 3. szett: 4:2, 8:4, 11:11, 19:12, 23:14. 4. szett: 1:5, 4:6, 7:12, 13:12, 20:15, 23:16. 5. szett: 9:1, 12:2, 13:8.

Wallner pontjaival már meglódult a Haladás, 5:8-as állásnál szükség is volt a csabai időkérésre. A BRSE kicsit mintha kényelmesen játszott volna a sereghajtó ellen és nemhogy csökkent volna a különbség a két csapat között, hanem még nőtt is. A szombathelyiek két ászt is ütöttek, de tehették, hiszen a csabaiak védekezése messze volt a tökéletestől. Egy ízben felzárkózott két pontra a Békéscsaba, de Vacsiék nemcsak hatékonyan támadtak, hanem jól is védekeztek. Fábián Fanny és rövid időre Glemboczki Zóra is pályára került.

Nagyon nem ment a csabai lányoknak, a túloldalon a Haladás játékosain viszont azt láttuk, hogy minden pontért megszakadnak, ami az eredményen is meglátszódott. A csabaiakat még az is bosszanthatta, hogy a vasiak szettlabdája a vonalon kívülre pattant, amit a játékvezető azonban mást látott. A játszmát végül teljesen megérdemelten húzta be a Haladás.

A 2. szettet úgy kezdte a BRSE, ahogy az elsőt kellett volna, nagyobb hőfokon égtek a lányok és az addig nagyon halovány Collar labdái is jó helyre mentek. A vasiak lelkesedése és energiája ugyanakkor nem csökkent, és tapadtak vendéglátóikra. Pekárik Eszter okos nyitásai után ellépett három ponttal a BRSE, de gyorsan el is olvadt az előny. Vasja Samec Lipicernek volt oka 15:15-nél az időkérésre, hiszen csapata olykor amatőr hibákat vétett, emiatt nem is tudta faképnél hagyni a piros-feketében játszó Haladást.

Ismét hullámvölgybe került a Békéscsaba, és Vacsiék megfordították az eredményt. A nézők ébresztőt kiáltottak, amit csak nehezen „hallottak” meg a csabai lányok. Lescay pontjaival Haladás-előnnyel vágtak neki a hajrának a csabaiak. Egy hálóba püfölt Jerkov-labda után a vendégek nyithattak a játszmagyőzelemért. Ezt és még a következőket is hárította a Csaba, de Wallner ászt érőnyitásával már tehetetlenek voltak, már 2:0-ra vezetett a Haladás!

A 3. szettben végre akadtak a hazaiaknál olyan megmozdulások, amiért járt a taps. Sikerült is elhúzni 4 ponttal, de a játszma közepén beérte Jerkovékat a Haladás. A feljavuló Collar és Klaric vezérletével a BRSE futott egy jó sorozatot, hét pont zsinórban, és innentől már jó esélyeket táplált a szépítést illetően. Jerkov pontjaival zárta rövidre a játszmát a Csaba és szállhatott harcba az egyenlítésért.

A 4. játszmában újra megízlelhette a BRSE azt, hogy milyen kellemetlen érzés futni az eredmény után, Wallnerék 4-5 pontos előnyt birtokoltak, ám a BRSE ismét produkált egy 6:0-s sorozatot és csavart egyet az eredményen. Bodovics Hanna két sikeres blokkja is kellett ahhoz, hogy hízzon a csabai előny és a csapat kierőszakolja a döntő szettet, amelyben már az történt, amit a BRSE akart.

A Haladás alaposan ráijesztett a csabai csapat szurkolóira, de Klaricék játéka feljavult, és megszerezték a két pontot.

Vasja Samec Lipicer: – A Haladás feladta a leckét, nagyot küzdött, mi pedig mintha meg is ijedtünk volna, nem úgy reagáltunk, ahogy kellett volna. A harmadik szettre összeszedtük magunkat, felébredtünk és érvényesítettük az akaratunkat.

Leiszt Máté: – Maximális gratuláció a csapatnak! Kitette szívét-lelkét a pályára. Egyre jobb állapotba kerülünk, s ez biztató a jövőre nézve. Amíg bírtuk erővel, addig magas színvonalon játszottunk, ám amikor elfáradtunk, már a Békéscsaba akarata érvényesült.