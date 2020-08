Átadták a fényesi aikidó dojót

Már a bejárat is különleges, hiszen egy hatalmas sintoista torii kapu alatt lépünk az udvarra. A torii választóvonal, szimbolikus határ a hétköznapi világ és az azon túli föld, az emberek és az istenek világa között. Itt azt is jelzi, hogy ez az épület a harcművészetek, elsősorban az aikidó gyakorlásának hazája. Aki itt belép, az azért jön, hogy elmélyüljön a harcművészetekben. Úgy, ahogy megálmodója és létrehozója, Erdei Tibor elképzelte. Az, hogy egy új létesítmény épüljön, nem ritkaság a mai világunkban. Az viszont, hogy ezt egy család hozza létre, nem állami forrásokból, hanem saját vagyonából, ritka csodának számít.

Maga a tatamival borított dojo nem nagy, hangulatában azokat a kis okinawai edzőtermeket idézi, amelyekben ma is idős, tekintélyes mesterek oktatják a fiatalokat. Az épületben pár vendégszobát, öltözőket és kisebb helyiségeket is találunk. Minden adva van egy harcművész, egy budóedzés megtartására.

A megnyitó ünnepélyességét a neves aikido-szakemberek, Márton Imre VI. danos és Héjja László V. danos mester megjelenése is emelte. Erdei Tibor tulajdonos köszöntötte a vendégeket, elfogódottan beszélt arról, hogy a Balázs Sándor II. danos mester vezette, a József Attila Lakótelepi Tömegsport Egyesület keretében dolgozó aikidócsoport végre állandó otthonra lelt, ezért is vágott bele ebbe az építkezésbe.

Márton Imre mester bemutatózott, battodó technikával, japán kardokkal vágta el a hagyományos gyékénytekercset. Bent a teremben először a Kökény-Rétlaki Renáta mester vezette lakótelepi Debreczeni Team óvodásait láthatták az érdeklődők, majd a Balázs Sándor mester vezette aikidó-utánpótlás rövid bemutatója következett.

Márton Imre mester hivatalos köszöntőt mondott, elmondta, hogy más épületből átalakított edzőtermet avatott már, de még ő sem volt olyan teremben, amelyet erre a célra újonnan építettek magánerőből. Óriási dolog ez és méltó az aikidó szellemiségéhez.

Ezt emelte ki beszédében Gregor László VIII. danos mester, a Békés Megyei Harcművész Szövetség elnöke is. Az elismerés része volt, hogy a mesterek magas övfokozattal fejezték ki tiszteletüket, valamint elismerésüket Erdei Tibor és családja iránt.

Ez a létesítmény egy igazi csoda

Márton Imre mester így látta az új dojo elkészültét.

– Ez a mai nap egy jelentős esemény. Nem kis teljesítmény az sem, ha egy-egy termet átalakítunk a harcművészet céljának, hiszen az segíti az edzéseket, nő az edzésidő, állandó tatami van. Viszont azt, hogy valami direkt a harcművészeteknek épül, és valaki erre anyagiakat, munkát, lendületet, időt áldoz, azt hiszem, ez nem kis teljesítmény! Egy évvel ezelőtt jártam itt, és hallottam, már jól áll, de még néhány dolgot rendezni kell. Aztán fél éve is ezt hallottam, nyugodtan lehetett ettől edzeni, de Tibor azt mondta, hogy még mindig nincs kész. Egyedülálló hangulatot ad, ez tényleg maga a dojo, fizikai, szellemi és lelki vonatkozásában, a szokásvilág. Figyeltem, még a külsős érdeklődők is levették a cipőjüket, önkéntelenül átvették az itteni szokásokat, hatott rájuk. Az pedig, hogy mások is használhatják, ebben a szellemiségben, szintén nagy dolog. Nem nagy a terem, de nagy lehetőségek rejlenek benne. Közösségeket tud összehozni, kovácsolni, megismertetni a harcművészetek világát.