Aradi siker született a Gyöngyösi Lázár emlékversenyen

Aradi győztest avattak vasárnap Gyulán, a huszonhatodik alkalommal megrendezett hétvégi Gyöngyösi Lázár-sakkemlékverseny. A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság székházában megtartott hétvégi rapid tornát a román Rujan Rodel Marinel nyerte, aki az utóbbi évek makói hegemóniáját szakította félbe.

A szombati ünnepélyes megnyitón – melyen betegsége miatt nem lehetett jelen Petró József, a megyei szövetség elnöke, ott volt viszont a névadó fia, Gyöngyösi Lázár – a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója, Szabó János méltatta a viadal névadóját, a vízügy egykori Állami-díjas főmérnökét, aki kiemelkedőt alkotott szakmájában, és kedvenc sportágában, a sakkban is.

A 9 fordulós megmérettetésen 23 résztvevő csatározott az A-csoportban és további 9 az ifjúságiaknál, akiket 7 parti alapján rangsoroltak. A létszám éppen az egyharmadával kevesebb, mint a korábbi években.

– Szegeden „ránk tolták” azt a versenyt, amelyet rendszerint a két ünnep között tartanak, emiatt a létszám jelentősen elmaradt a megszokottól – indokolta a visszaesést Thuróczy Géza főszervező, aki különösen a békési és orosházi sakkozók távolmaradását sajnálta.

A viadal győztesének bizonyuló Rujan Rodel Marinel sikere az 1800-as élpontszáma ellenére csak azok számára lehet meglepetés, akik eddig nem ismerték őt. Viszonylag keveset versenyez, ugyanakkor Aradon oktatja a sakkot, mint ahogyan most ezt Gyulán is megtette a mezőnnyel. Az utolsó partiban már egy gyors „szalonremi” is elegendő volt számára ahhoz, hogy fél pont előnnyel nyerjen honfitársa, Ungureanu Sandu előtt. A B-csoportban a címvédő Vaszkó Szabolcs szerezte meg a győzelmet, aki idén is százszázalékos teljesítménnyel lett első.

Végeredmény:

A-csoport (23 induló): 1. Rujan Rodel Marinel (Arad, 1800) 7,5 pont, 2. Ungureanu Sandu (Arad, 2066) 7, 3. Restás Péter (Makói SVSE, 2125, FM) 6, 4. Mózes Ervin (Arad, 2107, IM) 5,5, 5. dr. Gosztolya Ferenc (Békési TE, 1930) 5,5, 6. Balaban Alexandru (Arad, 1822) 5, 7. Olteanu Cristian (Gyulai SE/Arad, 1940) 5, 8. Tamás Kornél (Gyulai SE, 2025) 5, 9. Bányai István (Gyulai SE, 1980) 5, 10. Sándor Péter (Békési TE, 1900) 5.

B-csoport (9 induló): 1. Vaszkó Szabolcs (Gyulai SE/Békéscsaba) 7 pont, 2. Ponta Andrei (Arad) 6, 3. Pusztai Edvin (Gyula) 5, 4. Polgár Szilvia (Békéscsaba) 4.

Különdíjasok. Legjobb szenior: Sándor Péter (Békés) 5 pont. Legjobb ifjúsági sakkozó: Oltean Cristian (Gyula) 5 pont. Legjobb gyulai sakkozó: Tamás Kornél. Legjobb helyi lakos: Bányai István. Legjobb leány sakkozó: Polgár Szilvia (Békéscsaba). Legjobb 14 év alatti: Prágai Bogdan (Arad). Legifjabb sakkozó: Ponta Adrei (Arad) 7 év.