Amerikaifutball-csapatot szerveznek Gyulán

Öt évvel ezelőtt szűnt meg a Békéscsaba Raptors csapata, azóta a sportágnak nincs képviselője Békés megyében. Ezt a szünetet törné meg két gyulai sportember, Mészáros György és Bimbó Lajos.

A napokban figyelemfelkeltő cikk jelent meg a Gyulai Hírlapban terveikről. Kérték, hogy akit érdekel a sportág, és szeretne játszani, valamint aki segítene a szervezésben, jelentkezzen.

– Már az írás megjelenése után pár órával elkerült az információ a magyar szövetséghez, rajtuk keresztül jelentkezett Székesfehérvárról egy jogi szakértő, aki maga is játszott és felajánlotta a sporttársi segítségét, de hívtak Debrecenből és Budapestről is, jelezve, hogy szívesen segítenek – kezdte Bimbó Lajos, akit sokan profi ökölvívóként ismerhetnek a megyében. – Amatőr, műkedvelője vagyok az amerikaifutballnak, szeretném jobban elsajátítani a játékot. A nyers erőszakon túl a sportág összetettsége is érdekel.

– A profi bunyótól egy búcsúmérkőzéssel szeretnék elköszönni – mondta a sportember, aki utoljára a tavalyi gyulai küzdősportgálán szerepelt a ringben, a kisvilágbajnoki címmérkőzését a 9. menetben veszítette el.

Mészáros György a Gyulai Hírlapnak elmondta, hogy a National Football League nagydöntője olyan hatással volt rá, hogy megpecsételődött a sorsa.

– Azonnal beleszerettem a sportágba, amit mindig is ki akartam próbálni. A kézilabdás pályafutásom lezárása után egyértelmű volt, hogy amerikai focizni akarok. Összehozott a sors egy hasonló érdeklődésű sportolóval, közösen úgy gondoltuk, megpróbálunk összehozni egy csapatot. Rengeteg tanulnivalónk van ugyan, de elszántságunk megkérdőjelezhetetlen – ismertette a Gyulai SE egykori szélsője.

Bimbó Lajos elmondta, hogy minimum 30 fővel indulnának el, és támaszkodnának a Békéscsaba Raptors korábbi játékosaira is, de mindenkire, aki művelte ezt a sportágat.

– A héten szeretnénk összeülni és jobban átgondolni az elképzeléseinket. Elképzelhetőnek tartom azt is, hogy szakosztályként csatlakoznánk a Gyulasporthoz, vagy a Gyulai SE-hez. A bezárkózásos időszak után szeretnénk egy igazi csapatot összekovácsolni, amelyhez szimpatizánsként csatlakozhatnának a családtagok és barátok is, bízva egy jó közösség kialakulásában – tette hozzá Bimbó Lajos.