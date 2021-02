A Békéscsaba vette komolyabban a tét nélküli mérkőzést

Swietelsky-Békéscsabai RSE–1. MCM-Diamant Kaposvár 3:0 (16, 23, 20)

Röplabda Extraligás női mérkőzés. Békéscsaba, zárt kapuk mögött. V.: Szabó Péter, Horváth Miklós.

Békéscsaba: Vander Weide 15, Pekárik 7, Drpa 15, Glemboczki 10, Grudina 5, Koseková 1. Cs.: Molcsányi (liberó), Cicic, Zsidkova 3, Konsztantinu 2. Vezetőedző: Tóth Gábor. Kaposvár: Király-Tálas 3, Matics 7, Kump 3, Helics 8, Kharchenko 6, Szűcs K. 12. Cs.: Szpin, Hegyi (liberók), Szedmák 3, Kalmár, Tóth J. Vezetőedző: Szasa Nedeljkovics.

Az eredmény alakulása. 1. szett: 7:3, 10:6, 14:7, 18:10, 23:14. 2. szett: 2:3, 7:4, 14:9, 19:21, 22:21. 3. szett: 4:0, 8:2, 15:5, 17:11, 22:14, 23:19.

Az első két pont a Kaposváré volt, ám gyorsan bemelegedtek a csabai nehéztüzérek, 7:3-nál máris időt kellett kérnie Szasa Nedeljkovicsnak. Próbálta mihamarabb leszakítani vendégét a BRSE, ez valamennyire sikerült is, hiszen az első szett derekán már héttel is ellépett a házigazda. Kicsit erőtlennek tűntek a Kaposvár próbálkozásai, a csabaiak voltak az eltökéltebbnek. Pedig Szpin Renátáék igyekeztek erősíteni a védekezésükön, de egyelőre csak annyit értek el, hogy kissé elnyújtották a labdameneteket. A somogyiak vezetőedzője messze nem volt elégedett a látottakkal és 18:10-es állásnál már a második idejét volt kénytelen kikérni. A különbség azonban nem csökkent, és a sárga-feketében játszó vendégek kis túlzással csak akkor örülhettek pontnak, amikor a csabaiak rontottak. Tizenegy játszmalabdája volt a Békéscsabának, ebből kettőt elszórakoztak, de azután Pekárik Eszter lezárta a játszmát.

Konsztantinu beállt és ütött egy ászt, ez volt a BRSE negyedik pontja a 2. felvonásban, egyben a fordítás is (4:3). Tóth Gábor bátran tesztelte élesben a két közelmúltban érkezett légióst, a ciprusi lányt és Zsidkovát, de tehette, hiszen csapata vezetett, az egyébként is tét nélküli mérkőzésen. A 2. játszmában már nem ment minden olyan gördülékenyen, mint az elsőben, de a csabaiak így is uralták a mérkőzést. A somogyiak összehoztak egy szerénynek mondható 3:1-es sorozatot, de ez ahhoz elég volt, hogy a hajrához közeledve felzárkózzanak. Tóth Gábor ekkor, 18:15-nél szánta el először magát időkérésre. Következett azonban egy 3:0-s kaposvári roham és már egál volt az állás. Jöttek az ászok is Maticsék részéről és immáron ők fordulhattak vezetéssel a hajrába. A csabaiak azonban nem hagyták annyiban és Glemboczki, majd Vander Weide révén be tudták húzni a szettet.

A BRSE kihasználta az előző játszma elvesztése miatt kissé elcsüggedt somogyi bénultságot. A vendégek trénere 10:3-nál már másodszor kérte ki az idejét. A csabai lányok láthatóan nem akartak sokáig játszani, összehoztak egy 6:0-s sorozatot, ami visszavetette a vendégeket, akik azonban a nagy hátrány tudatában is próbálták megmenteni a játszmát. Közelebb is jöttek a csabaiakhoz, de újabb játszmát kikényszeríteni már nem tudtak.

Tóth Gábor: – Függetlenül attól, hogy volt-e mérkőzésnek tétje, vagy sem, a két csapat találkozói mindig rangadónak számítanak. Azt se felejtsük el, hogy ez a két csapat találkozhat majd egymással az elődöntőben is. Próbáltuk gyakorolni a Balatonfüred ellen korábban alkalmazott taktikai felállásokat, melyek jól működtek. Szasa Nedeljkovics: – Kicsit más felállásban játszottunk, mint szoktunk, próbáltunk frissíteni. A második játszmában volt egy lehetőségünk, de a mi hibánkból nem tudtunk szépíteni. A harmadik szettben nagyobb lendülettel, energiával játszottunk, de összességében ma nem tudtuk azt a magas színvonalat hozni, mint a Békéscsaba. Az eredmény reális.