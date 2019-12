Akartak, de a Füred ellen ez kevés volt

Kikapott az Orosházi FKSE-Linamar a Balatonfüredi KSE csapata ellen.

Balatonfüredi KSE–Orosházi FKSE-Linamar 37–29 (19–12)

Kézilabda NB I.-es férfimérkőzés. Balatonfüred, 500 néző. V.: Paska, Vastag. Balatonfüred: Bősz – P. Rodríguez 7, Máthé 2, Kemény 1, Németh B. 3, Szöllősi B. 4 (1), Bóka 4. Cs.: Andó (kapus), Varga M. 3, Sinkel 2, Topic 6, Jiménez 5, Vajda H., Déber, Stevanovic, Ág. Vezetőedző: Csoknyai István. Orosháza: Busa – Kiss A. 2, Mrsulja 4, Ordzsonokidze 7, Bujnenko, Kancel, Ambrus. Cs.: Herjeczki (kapus), Döme 3, Szlavuljica 6, Németh L. 4 (4), Molnár G., Bella 2, Pásztor M. 1. Vezetőedző: Ratko Djurkovics.

Kiállítások: 4, ill. 16 perc+Bujnenko a 42. percben kizárva. Hétméteresek: 4/1, ill. 4/4.

Az eredmény alakulása. 6. p.: 1–2. 9. p.: 4–2. 11. p.: 7–3. 16. p.: 12–4. 27. p.: 16–11. 29. p.: 18–11. 36. p.: 19–15. 43. p: 25–19. 47. p.: 27–22. 50. p.: 29–23. 53. p.: 32–25. 57. p.: 33–28.

Az 58. másodpercben Ordzsokinidze köszönt be, ő lőtte az Orosháza következő két gólját is, a 6. percben vezetett utoljára a vendégcsapat. Ekkor a játékvezetők már a harmadik orosházi játékost állították ki. Három percig egyik oldalon sem esett gól, majd beindultak a fürediek, zsinórban három gól és máris négy a különbség a két gárda között. Egy újabb háromgólos hazai széria következett, mire Ratko Djurkovics időt kért. A fürediek ezután sem fogták vissza magukat és egy 5–0-s rohammal a félidő derekán már nyolc góllal vezettek. Jöhetett az orosházi edző újabb időkérése. A félidő hátralévő részében is a hazaiak domináltak, és hétgólos előnnyel vonulhattak pihenőre.

Aki már temette az orosházi csapat reményeit, rosszul tette, hiszen Németh Lászlóék góljaival kezdődött meg a 2. félidő. Feljövőben volt a vendégcsapat, és már csak négy gólnyira voltak ellenfelüktől. Rosszkor jött az ukrán Bujnenko kizárása, mert a fürediek újra ráléptek a gázra. Az orosháziak nem adták fel, derekasan küzdöttek, és próbálták tartani a lépést ellenfelükkel, ám a hajrát megint csak az ellenfél bírta jobban.