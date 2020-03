Akár a kapuba is beáll az Év edzője, Kocsis Zsolt

Nem egy vándormadártípus, labdarúgóként és immáron közel két évtizede edzőként is hosszú éveket tölt el egy helyen. Kocsis Zsolt öt évvel ezelőtt tért vissza Gyomaendrődre, azóta fokozatosan építi a csapatot, nagy részben helyi fiatalokra támaszkodva, melynek most arathatják le a gyümölcsét. A trénerrel beszélgettünk a napokban.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: húsvéti sütemények

A megyei II. osztályú bajnokság B csoportjában az Év edzőjének megválasztott 49 esztendős tréner labdarúgóként Gyomaendrődön és Szarvason az NB III.-ban is futballozott, majd 29 évesen úgy döntött, abbahagyja a játékot. Az edzői munka azonnal megtalálta, nagyon ideje sem volt gondolkozni, hogy felkérés után átvegye-e a Gyomaendrődi FC serdülő csapatának edzői munkáját.

– Körülbelül négy évig dolgoztam a serdülőkkel, amellyel végig dobogósok voltunk a megyei első osztályban, sőt a bajnoki elsőségre sem voltunk esélytelenek. Ezután átvettem az ifjúsági csapat irányítását, ahol meg is nyertük volna a pontvadászatot, de több fiatalra már a felnőtteknél számítottak – mondta az edző.

A váltás pillanata akkor érkezett el, amikor a város két egyesülete, a Gyomaendrődi FC és a Gyomaendrődi Barátság egyesült.

– Megkerestek Csárdaszállásról és két napon belül már ott dolgoztam. Sok játékos, aki már abbahagyta Gyomaendrődön, velem együtt kijárt Csárdaszállásra. A legfontosabb az volt, hogy ne hagyják abba a játékot. Már az első évben megnyertük a megyei III. osztályú bajnokságot, ám a feljutásra nem volt lehetőség. Szinte minden évben a dobogón végeztünk, és ha jól emlékszem, az utolsó évben újra aranyérmesek lettünk. A gyomaendrődi labdarúgás közben rossz irányba ment, többször is hívtak vissza, volt játékostársak is, akik ragaszkodtak hozzám, végül akkor tértem vissza, amikor a csapat kiesett a megye egyből. Úgy vállaltam el a munkát a felnőttcsapatnál, ha csak helyi fiatalokra alapozunk, majd idővel a Gyomaendrődi Gyermeklabdarúgó Egyesületből kinevelt srácok is szerephez jutnak. Az idő most jött el, hogy innen is számítsunk tehetségekre, a 2004-es születésű serdülő bajnokcsapatból több játékossal is számolhatunk. Hunya Kristóf, Miklavicz Ákos és Szilá­gyi Bence már rendszeresen játszik a felnőttegyüttesben. Egyszóval öt évvel ezelőtt a túlélésre játszottunk, amatőr szinten működtünk, négy-öt játékos maradt csak a keretben. Azonban segítettek a régi nagyok, így az akkor már negyvenen felül járó Oravecz Tamás, majd később a vidékről többekkel együtt hazaérkező, fiatalabb korosztályhoz tartozó Furka Zsolt, valamint az eltiltások miatt létszámában hirtelen megfogyatkozott nagyon fiatal csapatba visszatérő polgármester, Toldi Balázs is.

Amikor húsz évvel ezelőtt abbahagyta az aktív játékot, még nem sejtette, hogy alkalmanként huzamosabb időre is be kell szállnia, a tavaszi szezon első mérkőzésén, amikor kapusa betegsége miatt kényszerűségből a pályára „küldte” magát és kapusként(!) igyekezett helytállni (gólt sem kapott, csapata 3–0-ra győzött Kaszaperen).

Kocsis kitért a mai helyzetre is, amikor a koronavírus-járvány miatt minden sportág minden pontvadászata, így a megyei II. osztály B csoportja – hol a Gyomaendrődi FC a második feljutó helyen áll – is szünetel.

– Szeretek, szeretünk focizni, éppen ezért nem is igazán tudjuk feldolgozni. Egyénileg lehet edzeni, s remélem, hogy megoldódik a helyzet. Nagyon nem szeretném, ha így fejeződne be a bajnokság – jegyezte meg Kocsis Zsolt.