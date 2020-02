Vereséggel zárta az extraligás bajnokság alapszakaszát a BRSE

Az első két szettben tudta megszorongatni vendéglátóját a Swietelsky-Békéscsabai RSE.

Fatum-Nyíregyháza–Swietelsky-Békéscsabai RSE 3:0 (23, 25, 17)

Röplabda Extraligás női mérkőzés. Nyíregyháza, 600 néző. V.: Jámbor Tamás Zoltán, Horváth Miklós.

Nyíregyháza: LIMAREVA 16, Lohman 9, INNEH-VARGA 12, PILAR 9, Pintér 9, Francesco 3. Csere: Tóth F. (liberó) 1, Szabó L., Vaszileva. Vezetőedző: Hollósy László. Békéscsaba: COLLAR 15, JERKOV 9, Pekárik 2, Grbics 2, KLARIC 15, Bodnár 2. Csere: Molcsányi (liberó), Fábián, Bodovics 2, Szedmák. Vezetőedző: Vasja Samec Lipicer.

A mérkőzés alakulása. 1. szett: 8:8, 15:15. 2. szett: 3:5, 5:8, 10:12, 16:16, 19:21, 22:21. 3. szett: 5:2, 7:5, 10:5, 11:8, 11:12, 15:12, 17:14, 23:14.

Az alapszakasz utolsó találkozójának a presztízsen kívül nem volt különösebb tétje, hiszen mindkét együttes korábban biztosította helyért a felsőházba, ahol „új életet” kezdenek a csapatok.

Az első szett során egyik gárda sem tudott komolyabb előnyre szert tenni. Minden pontért nagyon meg kellett dolgozniuk a csapatoknak, a végjáték során azonban a szabolcsiak voltak koncentráltabbak, ez döntött a javukra.

A második játékot a békéscsabaiak kezdték jobban, 16:16-ig rendre náluk volt a 2-3 pontos előny. Ettől kezdve azonban fej-fej mellett haladtak a felek váltakozó sikerrel, a finist pedig ezúttal is a Nyíregyháza bírta jobban összpontosítással.

A harmadik játszma nem alakult jól a BRSE számára. Vasja Samec Lipicer 0:3-nál és 5:10-nél is időkérésre kényszerült. Utóbb sikerült rendeznie a sorokat, ennek hozadékaként fordított a vendégcsapat. Ez az állapot sem tartott sokáig, mert Hollósy Lászlónak is sikerült visszaterelnie a helyes útra az övéit. 17:14-es szabolcsi előnynél még mutatkozott sansz a csabaiak előtt a felzárkózásra, ám ekkor a szabolcsiak zsinórban 6 pontot ütöttek be, ezzel el is döntötték a meccset.

Vereséggel zárta tehát a női extraligás röplabda-bajnokság alapszakaszát a Swietelsky-Békéscsabai RSE együttese. A viharsarki játékosok erejéből csak két szoros szettre futotta, melyek végjátéka másként is alakulhatott volna, az utolsó játszmába viszont már több „üresjárat” is vegyült.

Hollósy László: – Nagyon örülök, hogy a csapatom megértette azt, amit az öltözőben mondtam nekik. Ma mertünk álmodni, mertünk hinni a vágyainkban. Ezért kelünk fel mindennap, hogy bebizonyítsuk elsődlegesen saját magunknak, hogy nincs határ, ha igazán dolgozni akarunk.

Vasja Samec Lipicer: – Az első két szett megnyerésére reális esélyünk lett volna nyerni, de hibáink megpecsételték sorsunkat. A harmadik etapban pedig elvesztettük magabiztosságunkat. Sajnálom, hogy nem sikerült a pontszerzés, mert úgy éreztem, hogy jó formában van a csapat.