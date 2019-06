Ádám Sándor nyerte a WFC-szervezet K-1-es övét Gyulán

Évente két nagy érdeklődésre számot tartó küzdősportgálát rendeznek Gyulán, a márciusi nemzeti ünnepünkön a Küzdelem Napját, június közepén a Fight Night-ot. Utóbbira szombaton került sor a nyári esemény megszokott helyszínén, a Várkertben.

A szervezőknek nem kellett elővenniük a B-tervet, az égbolton csak néhány kósza felhő volt látható, nem esett az eső, így a Fight Nightot nem kellett átvinni a gyulai Várkertből a Csabai Rendezvénypajtába.

Bár trópusi hőség tombolt szombaton, ez sem ijesztette el a küzdősportok híveit, végig telt ház előtt zajlott a küzdősportgála.

Az esemény szervezői nem „spóroltak” a mérkőzésekkel, nyitányként öt ökölvívó-mérkőzést terveztek be, az est felvezetéseként pedig nem kevesebb, mint tizennégy, főként K-1-es csatát. A megnyitót követően nyolc, minden ízlést kielégítő K-1 és MMA-s (kevert harcművészetek) találkozót hoztak tető alá. Az egy éve versenyző Kliment Zétény (Energy Gym, Békéscsaba) kezdett Mamuzsits Ádám ellen. A 2×1 perces K-1-es mérkőzés vége döntetlen lett.

– A bemutató mérkőzéseknek az a célja, hogy kipróbáljuk, a versenyző hogyan bírja a ring légkörét. Zétény jól vizsgázott, szépen helytállt az ellenfelével szemben – értékelte fiatal harcosát Hricsovinyi Károly, az Energy Gym edzője.

A bunyósok összecsapásait szervező Surman Boxing Team egy afféle házi bajnokságot szervezett, melynek során az év folyamán két súlycsoportban, 5-5 bokszoló csatázik oda-visszavágós alapon. Nagy figyelem övezte a gyulaiak egyik kedvencének, Bimbó Lajosnak a fellépését, aki a vésztői Lázár Györggyel találkozott. Kettejük korábbi találkozóját Lázár nyerte, most azonban Bimbó került ki győztesen az ökölcsatából.

– Az első menetben agresszívan támadott az ellenfelem, jómagam a fárasztásos taktikát alkalmaztam. Sokat kellett mozognom, hogy ne találjon el. A második menetben már láttam, hogy kezd fáradni, és látva a védekezési hibáit, felkészítőm, Lechner Zsolt utasítására egy hátsó kezes jobb egyenessel operáltam. A vésztői fú háromszor is padlóra került, a harmadik után a mérkőzésvezető technikai K. O.-val beszüntette a találkozót – foglalta össze a csatáját Bimbó Lajos.

Különleges párharcnak ígérkezett a fővárosi Kovács Gyula „PikkPakk” és Király János „King” ökölcsatája. Az öccséhez, az amatőröknél olimpiai-, és világbajnok, később a profik táborában is világbajnoki címig jutó Kovács Istvánhoz hasonlóan Kovács Gyula is nagy ígéretnek számított, ám végül nem futhatta be azt a pályát, amelyre képességei alapján hivatott volt. Mindenesetre így is remek bunyósnak számít, amit igazolt is Király ellen: mindössze egy menetig tartott csak a mérkőzés.

Az esti programban került sor a debreceni Szögyényi Attila és a békéscsabai East Warriors MMA Gym harcosa, Vincze Krisztián találkozójára. Egy éve ilyenkor ugyancsak megmérkőzött egymással a két fél, akkor Vincze diadalmaskodott. Most a hajdúsági sportoló bírta jobban a 3×3 perces MMA-csatát, pontozással megnyerve az ütközetet. Ezzel kettejük párharcában – minden találkozót figyelembe véve – 2:1-re Szögyényi vezet.

Ugyancsak régi ismerősként tekintett egymásra a békéscsabai Energy Gym K-1-es versenyzője, a Hricsovinyi Károly által felkészített Priskin Nikolett és a bajai Tukacs Fanni. Utóbbi vitatható körülmények között egy éve 2:1-re győzött. Rendkívül kiegyenlített mérkőzésen három menet után nem született döntés, az extramenetben végül a bajai lány bírta jobban.

A WFC szervezet K-1-es övéért szállt ringbe a túrkevei Ádám Sándor és a román Costoi Danut. Rendesen megküzdött egymással a két fiú, de aki azt hitte, hogy végig megy a találkozó, tévedett, hiszen a harcosabb magyar fiúnak köszönhetően idő előtt véget ért, így az ő derekára csatolták a díszes övet.