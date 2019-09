A világbajnokságon folytatódik a kvótavadászat a tornászoknál

A Kovács Zsófia, Schermann Bianka, a hosszú évekig Békéscsabán tornázó Böczögő Dorina, a békéscsabai Makra Noémi, Péter Sára, Székely Zója összeállítású női válogatott a férfiakkal együtt szombaton indul a stuttgarti olimpiai kvalifikációs világbajnokságra.

Draskóczy Imre szövetségi kapitány tájékoztatása szerint a női válogatottra indulás előtt még vár egy szólítás, pénteken reggel 9 órától a budapesti Tornacsarnokban. A csapat ezt követően, szombat reggel közvetlen járattal utazik Ferihegyről a megmérettetés helyszínére. A lányok első hivatalos edzése Stuttgartban szeptember 29-én vasárnap lesz, a pódiumedzésre pedig október 1-jén 18 és 20 óra között kerül sor.

A Nemzetközi Torna Szövetség versenykiírása alapján a mieink számára a kvalifikáció október 5-én 18 órakor kezdődik, a csapat felemáskorláton nyitja a vébét. A magyar hölgyek a női selejtezők második napján, a 11. csoportban lépnek a szerekhez, és már azon a napon kiderül, hogy lett-e egyéni összetett döntős vagy szerenkénti finálés tornász, és az is, hogy a magyar csapat milyen eredményt ért el. Az együttes esetében az 5, 4, 3 szisztéma van, vagyis az öt versenyzőből 4 megy fel a szerre, és a 3 legjobb gyakorlat számít a végelszámolásnál.

A stuttgarti olimpiai kvalifikációs világbajnokságot október 4-13. között rendezik meg, ahol csapatban, egyéni összetettben és szerenként is lehet olimpiai kvótát szerezni. Altorjai Sándor, a MATSZ főtitkára az olimpiai kvótaszerzés kapcsán a következőket emelte ki a Magyar Torna Szövetség honlapján: a 2018-as vb-n már 3 csapat szerzett kvalifikációt, így most további 9 együttes kaphat kvótát a selejtezőben elért helyezések alapján, természetesen a már 3 kvótás országot kiveszik a rangsorolásból. Az egyéni összetettben a nőknél 20 kvótát (országonként csak egyet) osztanak ki a selejtezőben elért eredmények alapján, de ott is kiveszik a már 12 kvótát kapott nemzet csapatainak tornászait. A harmadik lehetőség a szerenkénti fináléban van, ahol az első három helyezett automatikusan ott lehet Tokióban. A sorból itt is kikerülnek a 12 csapattal kijutott versenyzők és az egyéni összetett alapján kvótások is, vagyis akár a finálé 8. helyezettje is begyűjthet egy kvalifikációt. Ha a finálé mind a 8 versenyzője rendelkezik már kvótával, akkor az egyéni összetettre száll tovább a kvalifikáció lehetősége.

Részletes program, olimpiai kvalifikációs világbajnokság, Stuttgart:

Szeptember 28. – indulás Liszt Ferenc Repülőtér 2A, 8:45 (találkozó: 6:45)

Október 1.– pódiumedzés (nők) – magyarok 18:00-20:00

Október 2. – pódiumedzés (férfiak) – magyarok 13:00-16:00

Október 4. – selejtezők, 1. nap (nők)

Október 5. – selejtezők, 2. nap (nők) – magyarok 18:00-tól

Október 6. – selejtezők, 3. nap (férfiak) – magyarok 13:00-tól

Október 7. – selejtezők, 4. nap (férfiak)

Október 8. – női csapatverseny, döntő

Október 9. – férfi csapatverseny, döntő

Október 10. – női egyéni összetett döntő

Október 11. – férfi egyéni összetett döntő

Október 12. – szerenkénti döntők, 1. nap

Október 13. – szerenkénti döntők, 2. nap

Október 14. – hazaérkezés, Liszt Ferenc Repülőtér, 8:00