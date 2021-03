A Nemzetközi Vívó Szövetség úgy döntött, hogy a világjárvány ellenére Kairó biztosítani tudja a kadet és junior világbajnokság biztonságos megrendezését. Minden résztvevő számára biztosítani tudják a rendszeres szűrést, mindenki „buborékban” lesz. A világbajnokságnak két békéscsabai résztvevője is lesz, a ranglistapontok alapján Dékány Kinga és Keszthelyi Zsombor is az utazó csapat tagja lesz, feltéve, ha a hazai szövetség vállalja a részvételt.

A Magyar Vívó Szövetség óvatos, még nem dőlt el, hogy vállalva a kockázatot engedélyezi-e a válogatott részvételét a világbajnokságon.

Ahhoz, hogy a március 16-i elnökségi döntésre lezáruljanak a válogatási ranglisták, előre kellett hozni a kadet és junior korosztály bajnokságát. Ezért csak az egyéni versenyszámokat bonyolították le, a csapatversenyekre egy későbbi időpontban kerül sor.

Dékány Kinga és Keszthelyi Zsombor viszonylag nyugodtan készülhetett, a korábbi versenyeken nagy előnyre tettek szert. A verseny aztán egyiküknek sem úgy sikerült, ahogy azt elképzelték. Zsombor ugyan hozta a „kötelező” győzelmeket, bejutott a nyolcas döntőbe, de válogatott társa, a Vasas versenyzője, Nagy Márton ellen rosszul vívott, így törvényszerű volt a veresége. Ötödik lett, ami azért szép eredmény, s ezzel a ranglista negyedik helyén végzett, így negyedik éve tagja a válogatottnak.

Kinga is magabiztosan menetelt egészen a döntő kapujáig, ott azonban érthetetlen módon vereséget szenvedett a még csak serdülő debreceni Nagytól. Kilencedik helyénél mindenképpen többre hivatott. Itt ráadásul izgulni is kellett, mert a mögötte álló Fekete (Vasas) meglepően jól szerepelt. A több mint ötszáz pontos előnyből szerencsére így is megmaradt negyven, így az Európa-bajnok is ranglista negyedikjeként jutott ki a világbajnokságra.

A kadeteknél erre a még serdülőkorú (!) Gachályi Grétának volt esélye a békéscsabaiak közül. Jól is kezdett, könnyedén jutott tovább egészen a tizenhatos tábláig. Itt a korosztály legjobbja, az MTK-s Wimmer várt rá. Kiélezett, izgalmas csörte alakult ki. 7:7-es állásnál járt le a vívóidő. A ráadásban sokáig nem esett találat, majd a győztes tust a fővárosi lány érte el. Gréta a 13. helyen fejezte be a versenyt. Ezzel a kadet ranglista 4. helyén fejezte be az idényt, ami azt jelenti, hogy indulhatott volna az Európa-bajnokságon, de azt törölték a járvány miatt. Grétának azonban még így is két évig lesz lehetősége ebben a korosztályban megmutatni a tehetségét.

Oláh Lilinek nehéz éve volt, de most, az év legfontosabb versenyén tudásának megfelelő színvonalon vívott. Már a csoportkörben is látszott, hogy jó formában van, veretlenül jutott tovább. Klubtársa, Stefkovics Linda legyőzése után ellentmondást nem tűrő határozottsággal nyerte asszóit. A dobogóra jutásért például a pécsi Jakobit 15:5 arányban búcsúztatta. Ezt követően neki is Wimmerrel kellett megküzdenie a fényesebb éremért. Izgalmasan alakult a csörte, 9:9-es állásnál következhetett a ráadás. Lili kicsit elsiette az akciót, így maradt a bronzérem, ami kiváló teljesítmény.

A kadet korosztályban Bencsik Anna 23., Dékány Viktória 46., Lenkefi Soma 22., Apáti Bálint 31., Tóth Marcell 35. lett. A juniorok versenyén Kolczonay Balázs és Szabó Bence egyaránt 20., Gachályi Gréta 18., Rácz Odett 34. lett.