A Veszprém igazolta klasszisát

Telekom Veszprém–Orosházi FKSE-Linamar 37–20 (17–12)

NB I, férfi, Veszprém, 1000 néző. V.: Sándor, Szikszai. Veszprém: Corrales – Marguc 3, Omar, LAGUE 9 (2), Blagotinsek 4, Borozan 3, STRLEK. Cs.: Székely (kapus), Mahé 1, Tonnesen 2, Moraes 1, Siskarjov 1, MANASZKOV 6, Nenadics. Vezetőedző: David Davis. Orosháza: Özmusul – Kiss A., PESKOV 7 (1), Lele, Ushal 4, Zakic 2, Döme. Cs.: Majdán (kapus), Bella 1, Tóth K. 4, Pásztor M. 2. Csányi, Molnár G. Vezetőedző: Ratko Djurkovics.

Kiállítások: 0, ill. 2 perc. Hétméteresek: 2/2, ill. 3/1.

Az eredmény alakulása. 4. perc: 2–1. 11.p.: 7–3. 14. p.: 9–4. 21. p.: 11–6. 23. p.: 11–8. 38. p.: 22–15. 42. p.: 25–16. 50. p.: 31–18. 55. p.: 34–19.

Az orosháziak ezúttal is csak tizenhárman utaztak a vasárnapi találkozóra, mint legutóbb a Fradi elleni hétközi fővárosi mérkőzésre. A csapatkapitány Németh László, és a szlovák válogatott védekező specialista Kancel Ottó mellett, a sérüléssel bajlódó balszélső Lászlai Szabolcs sem tarthatott a csapattal.

A sokszoros bajnok hamar magához ragadta a kezdeményezést, és a 11. percben már 7–3-ra vezetett. A folytatásban is a több világsztárt felvonultató hazaiak akarata érvényesült, a vendégek jól tartották magukat, így a szünetben öt góllal vezetett a veszprémi együttes. Fordulás után is a Bajnokok Ligájában edződő házigazdák diktálták a tempót, és fokozatosan növelték előnyüket. Az 50. percben már 13 góllal vezetett a házigazda együttes, amelyben több kiváló egyéni teljesítményt is láttunk (Lague, Manaszkov, Strlek).

A látottak alapján végül ilyen különbséggel is megérdemelten nyertek a hazaiak, a becsületesen küzdő Orosháza ellen.

A mérkőzést követő sajtótájékoztatót ITT láthatja.