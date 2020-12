A Vasasnál tévés meccsen zár az Előre

Az NB II.-es labdarúgó-bajnokság idei utolsó mérkőzésén lép pályára vasárnap 19.45 órakor tévés mérkőzésen a tizenegyedik helyen álló Békéscsaba 1912 Előre együttese a fővárosban a Vasas otthonában. A találkozó érdekessége, hogy a hazaiak kispadján az a Schindler Szabolcs ül, aki a nyáron az Előrével kezdte a szezont, majd szeptemberben távozott a piros-kékekhez.

A Vasas jelenleg negyedik a táblázaton, 39 ponttal, de a második helyezett – már feljutást érő helyet elfoglaló – Budaörsnek is ennyi pontja van. A fővárosiak szeptember 27.-ike óta nem kaptak ki, akkor a Gyirmót nyert ellenük 2–0-ra. Azóta tíz mérkőzést játszottak, amelyből kilencet megnyertek, és egy döntetlenjük van a harmadik helyen álló Pécs ellen 0–0-ra végeztek.

A békéscsabai együttes a Szeged elleni magabiztos győzelmével megszakította hosszú nyeretlenségi sorozatát, és ez a siker erőt kell hogy adjon a csapatnak a folytatáshoz. A lila-fehérek most már úgy tűnik, hogy lassan túl vannak a koronavírus-járványon, és egyre inkább utolérik magukat. Ha a Vasas ellen is elszántan lépnek pályára, és mindenki tudása legjavát nyújtja még meglepetést is okozhatnak. A vendégeknek zártan kell védekezniük, és a fővárosiak kapuja előtt jó döntéseket kell hozniuk, akkor pontosan távozhatnak a piros-kékek otthonából.

A csabai együttesben több játékos is kisebb sérüléssel bajlódik, de várhatóan a keret minden tagjára számíthat Preisinger Sándor vezetőedző, egyedül Hodonicki Márk hiányzik, aki ebben az évben már nem lesz bevethető állapotban.

A Vasas 31 tagú keretében több békéscsabai kötődésű labdarúgó szerepel, így Birtalan Botond, Otigba Kenneth, Silye Erik vagy Viczián Ádám. Közülük Birtalan biztosan nem léphet pályára, mivel a közelmúltban műtéten esett át. A Vasas eddig harminchárom alkalommal vette be az ellenfelek hálóját, a házi gólkirályi címet Balajti Ádám, és a tavalyi NB I.-es gólkirály Radó András birtokolja, mindketten hétszer voltak eredményesek.

A vasárnap esti találkozót az M4Sport élőben közvetíti. Igaz a csabai szurkolóknak választani kell majd a röplabda, és a foci között mivel 19 órától a BRSE nyírségiek bajnokiját közvetíti az M4Sport+ csatorna.