Győzelemmel zárta az évet a BRSE

Swietelsky-Békéscsabai RSE–Vasas Óbuda 3:0 (20, 9, 20)

Extraliga női mérkőzés, Békéscsaba, zárt kapuk mögött. V.: Adler, Jámbor. Békéscsaba: Vander Weide 11, Pekárik 11, Drpa 11, Glemboczki 15, Grudina 9, Koseková 1. Cs.: Molcsányi (liberó), Cicic. Vezetőedző: Tóth Gábor. Vasas: Török K. 14, Kalicsanyin 5, Popovic-Gamma 12, Kiss G. 3, Strunjak 1, Nogueras 1. Cs.: Juhár (liberó), Windisch 2, Fábián, Rieder. Vezetőedző: Jakub Gluszak.

Az eredmény alakulása. 1. szett: 6:3, 10:4, 15:8, 17:14, 19:17, 24:20. 2. szett: 8:3, 11:5, 19:8, 23:9. 3. szett: 7:0, 13:3, 16:11, 20:13, 20:16.

A csabaiaknál benevezték a frissen igazolt ciprusi Manolina Konstantinout, aki a korábbi viharsarki kedvenc, Dobi Edina 14-es számát kapta.

A rangadó első pontját a csapatkapitány Sanja Popovic-Gamma széles ütése után a Békéscsaba szerezte. Pekárik Eszter blokkját követően a második pont is a hazaiaké lett, majd pillanatok alatt fordított a Vasas. Megtáltosodott ezután a BRSE, 8:4-es hazai előnynél időt is kellett kérnie Jakub Gluszaknak, a Vasas edzőjének. Nem állt meg azonban a Csaba, amely hatra növelte a különbséget. A következő Vasas-időkérésre 14:8-as állásnál volt szükség, mert a csabai lányok fantasztikusan védekeztek, és a játékosok nagyjából egyenlően elosztva gyártották a pontokat. A játszma közepén elérkezett egy hullámvölgy a hazaiaknál, az ellenfél produkált egy 6:2-es szériát, és máris volt mondanivalója Tóth Gábornak, a csabaiak edzőjének. Nem sikerült azonban leszakítani Törökéket, akik éppen a fiatal válogatott pontjával kerültek nagyon közel, két, majd a Puertó Ricó-i Nogueras sáncolását követően már csak egy pont távolságra a házigazdáktól. Végül zsinórban négy ponttal a BRSE nyerte a színvonalas első szettet.

Pekárik zárta le az előző, ugyanő kezdte ponttal a 2. felvonást. Jól is folytatta a csapat, a védekezésre és a támadásokra is odafigyelt, Glemboczki válasz nélküli nyitása után, 7:3-nál ismét a Vasas trénere volt az első, akinek időt kellett kérnie. Jól játszott a Csaba, a Nyíregyháza ellen visszafogottan teljesítő Marta Drpa is feljavult, és okos megoldásokkal segítette együttesét. A csabaiaknak ekkor minden bejött, a piros-kékek pedig gyakran követtek el elemi hibákat. Ellépett vendégétől a BRSE, a játszma derekán megduplázta előnyét, 17:8-nál Gluszak edző immáron másodszor próbált lelki fröccsöt adni lányainak. Egy 6:0-s hazai sorozatot követően csak úgy tudott szépíteni a Vasas, hogy Vander Weide a hálóba ütötte a labdát. Szárnyalt a Békéscsaba, amely 10 pont alatt tartotta vendégét, simán húzta be a 2. szettet.

A vendégek még talán mindig az előző játszma sokkhatása alatt álltak. A 3. játszma elején a fiatal Glemboczki Zóra játszotta a főszerepet, aki csapata első nyolc pontjából hattal vette ki a részét, ennek a fele sáncolás után született. A hihetetlen csabai szériát (8:0) Török Kata törte meg, de a Csaba ezután sem fogta vissza magát. Hiába biztatták a cseresarokban a társak a narancsszínű mezben játszó társakat, Drpáék továbbra is ellenállhatatlanul játszottak. A Vasas vírusfertőzésből visszatérő játékosainak többsége láthatóan erőnléti problémákkal küszködött, jellemző, hogy a mérkőzésen két és fél játszma után az ászok, Szanja Kalicsanyin és Popovic-Gamma is 8-8 pontnál tartottak. A „cséká” azért megpróbálta hátára venni a csapatát, egymás után három pontot szerzett (ebből kettőt ászból), majd Török is felnőtt hozzá, kellett a hazai időkérés.

A vendégek hosszú nyitásokkal segítették Grudináékat, s bár nagyon küzdöttek, Drpa lágy ejtésével szett és mérkőzéslabdához jutott a BRSE. A pontot az i-re Grudina tette fel.

A Békéscsaba a vártnál könnyebb győzelmet aratott, 75 perc alatt, a szezon során másodszor múlta felül a fővárosiakat.

Tóth Gábor: – Az volt a kulcs, hogy taktikailag remekül alkalmazkodtunk a Vasas játékához és technikailag is meg tudtuk oldani a kijelölt a feladatot. A lényeg mindig az, hogy a megbeszéltek szerint játsszunk, ez ma teljesült és ez párosult egy hatalmas akarattal, győzni akarással. Jakub Gluszak: – Mindkét csapat magas színvonalon játszott, a védekezésre sem lehetett panasz egyik oldalon sem, ugyanakkor a Békéscsaba a támadásokból sokkal több pontot tudott szerezni. Remélem, hogy a következő mérkőzésen már jobban fel tudunk zárkózni a csabaiak szintjéhez és szorosabb szetteket tudunk velük játszani.