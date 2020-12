A válogatottban is számítanak Özmusulékra

Az Orosházi FKSE-Linamar két játékosának is válogatott meghívót kézbesített a postás. A zöld-sárgák fehérorosz beállója, Alekszej Ushal és a török kapus, Yunus Özmusulra is számítanak hazájuk nemzeti csapatában. A 30 éves navapolacki születésű Ushal korábban néhány alkalommal már szerepelt hazája válogatottjában, most pedig ismét számít rá Jurij Sevcsov szövetségi kapitány. A belorusz csapat december 18-tól edzőtáborban vesz részt, 2021. január 5-én és 8-án pedig már kvalifikációs mérkőzéseket játszik a 2022-es Európa-bajnokságra való kijutásért, ezt követően január 13. és 31. között rész vesz az egyiptomi világbajnokságon.

A 31 esztendős Yunus Özmusul novemberben már érdekelt volt az Európa-bajnokság kvalifikációs küzdelmeiben, most ismét számítanak a kiváló hálóőrre. Törökország együttese a december 26-án kezdődő közös edzőtáborozást követően 2021. január 6-án és 9-én Lengyelország csapatával vív rendkívül fontos kvalifikációs csoportmérkőzést a 2022-es Európa-bajnokságra való kijutásért.