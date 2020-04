A válogatott úszó régen járt már Békéscsabán

A Magyar Úszószövetség közleményben tudatta, kedd estig kilenc pozitív esetről kapott információt, ők valamennyien külföldi edzőtáborokban jártak. A koronavírussal fertőzöttek tájékoztatása alapján egyelőre egyikük sem igényel különleges orvosi ellátást. Többek között a világbajnok Kapás Boglárka is megfertőződött, ő elsőként közösségi oldalán jelentette be a hírt.

Pozitív lett a koro-navírustesztje a 27 éves, ­békéscsabai Bohus Richárdnak, aki jelenleg a fővárosban, a BVSC színeiben versenyez. A világbajnoki bronzérmes és Európa-bajnoki ezüstérmes úszó a múlt héten furcsaságokat észlelt, s bár csodálkozott ezeken, gondolt a fertőzésre is, de hogy valóban elkapta a vírust, azt csak a második teszt igazolta.

– Már éreztem előtte, hogy valami nem oké. Mondtam is Nagy Petiéknek, hogy lehet, koronavírusos vagyok. Mert életem talán legjobb formájában kellett volna lennem a jól sikerült magaslati edzőtábor miatt is. Aztán amikor hazaértünk Törökországból, elmentem futni, valamint TRX-edzéseket csináltam, és olyan hamar elfogyott a levegőm, meg a pulzusom is az egekbe szökött, hogy éreztem, valami nincs rendben. Ugyanis nem volt logikus, hogy amikor ilyen jó formában vagyok, akkor így reagáljon rá a szervezetem. Először azt hittem, hogy csak az allergiám vagy az asztmám jött elő. Szerencsére abszolút nem érzem magam betegnek és jelenleg jól vagyok – nyilatkozta a BVSC honlapjának Bohus Richárd, majd így folytatta:

– Most az a lényeg, hogy megpróbáljuk ezt a vírust megállítani. Komolyan kellene vennie mindenkinek, hogy nem megyünk ki, és senkivel nem találkozunk, de elég nehéz addig, amíg az ember nem kapja el és nem érzi a tüneteket. Én eddig is mellőztem, hogy hazamenjek Békéscsabára, ami úgy tűnik, jó ötlet volt, mert természetesen senki nem szeretné a szeretteit megfertőzni. Úgyhogy mindenki, aki teheti próbáljon meg otthon maradni, ugyanis ha mindenki jól csinálja a dolgát, akkor hamarabb lecseng majd ez a járvány.

A BVSC úszói egyébként magaslati edzőtáborban voltak még március első felében is, a törökországi Erzurumban, ahol Bohus szobatársa Bernek Péter volt. A rövidpályás világ- és Európa-bajnok versenyzőnek mindkét tesztje negatív lett, mégsem kezdi meg a felkészülést.

– Jeleztem a Magyar Úszószövetségnek, hogy szeretnék állásfoglalást kérni egy járványügyi szakembertől, hiszen a klubtársaim közül ketten is pozitív teszttel rendelkeznek, ráadásul Bohus Ricsivel egy szobában laktam Erzurumban. Én jól vagyok, de egyelőre kivárok – nyilatkozta az ügyben Bernek Péter az NSO-nak.

Szerdán sikerült elérnünk Bohus Ricsi Békéscsabán élő édesanyját is:

– Kedden, amikor kiderült, hogy a fiam is megkapta a fertőzést, hosszasan beszéltünk telefonon. Egyébként már csaknem két hónapja nem találkoztunk személyesen, mivel március elején edzőtáborban voltak Törökországban. Ricsi házi karanténban van, mindennap többször is beszélünk vele telefonon. Jelenleg otthon tartózkodik, nincsenek edzések, remélem, mielőbb meggyógyul majd a fiam, a többi fertőzött úszó és ember is.

Előzmény:

