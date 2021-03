A szünet után eldőlt a mérkőzés

EUbility Group Békéscsabai Előre NKSE–Hungast DVSC Schaeffler 23–30 (12–17).

Kézilabda NB I.-es női mérkőzés. Békéscsaba, zárt kapuk mögött. V.: Paska, Vastag. Békéscsaba: Mistina – Andróczki, Iván 1, Radojevics 2 (1), J. AGBABA 5, Mitrovics 3, Szabó P. 1. Cs.: Szabó D., Csizmadia (kapusok), GIRICZ 3, Kukely A. 4 (1), TÖRÖK F. 3, Petika 1, Csepregi, Bucsi. Edző: Vida Gergő. Debrecen: TORDA – Arany 1, KOVÁCS A. 10 (2), Tóvizi 1, Hornyák D., VÁMOS P. 7, Petrus 3. Cs.: Csapó (kapus), Karsten 1, BORDÁS 2, CSERNYÁNSZKI 4, Vámosi 1. Vezetőedző: Kudor Kitti. Kiállítások: 8, ill. 2 perc. Hétméteresek: 2/2, ill. 2/2.

Az eredmény alakulása. 4. p.: 1–3. 10. p.: 6–6. 15. p.: 8–11. 23. p.: 10–15. 37. p.: 12–22. 43. p.: 15–23. 47. p.: 16–25. 54. p.: 21–27.

Jelena Agbaba találata nyitotta a mérkőzést, amelyre gyorsan jött válasz, Tóviz Petra révén. Kétszer is könnyelműen adták el a labdát a csabaiak, amit a fehér mezes hajdúságiak azonnal megbüntettek. A vendégeknél Kovács Annát nem tudták tartani a lila-fehérek, igaz a túloldalon a minden helyzetét gólra váltó Jelena Agbabával nem bírtak. A kezdeti bizonytalankodások után koncentráltabbá vált a csabaiak játéka, és a 10. percben lefaragták kétgólos hátrányukat. Az egykor Békéscsabán is megfordult Kudor Kitti ki is kérte az idejét.

Videó: Békéscsabai Előre NKSE Facebook-oldal

Az egyértelmű volt, hogy a Debrecen ellen a legkisebb hibák sem fértek bele, hiszen vagy Kovács Anna, vagy Vámos Petra kihasználta a megingásokat. A félidő felénél kezdett felpuhulni a csabaiak védekezése, ami az eredményben is megmutatkozott, a 15. percben először vezetett 3 góllal a DVSC. Ekkor Vida Gergőnek akadt mondanivalója. A hajdúságiak a félidő utolsó harmadában tovább növelték az előnyüket. A hazaiak nem tudták kivenni a játékból az egykori válogatott Kovács Annát, aki a 21. percben már a 7. találatánál tartott. Több poszton is változtatott Vida Gergő, de lényegesen hatékonyabbá nem vált csapata játéka, ráadásul a hajdúságiak kapusa, Torda Vanessa is belejött, a szünetre 5 gólos debreceni vezetéssel mehettek a felek.

Beladott apait-anyait a 2. félidőben is a Békéscsaba, de a gólok hiányoztak az elején, a vendégek viszont szinte minden támadásukat eredményesen fejezték be. Még nem telt el 10 perc a játékrészből és megduplázódott a hajdúságiak előnye. Hét és fél percet kellett várni az első hazai találatára a második felvonásban. A győri olimpiai selejtezőben a szerb válogatottban érdekelt Tamara Radojevics meglehetősen fáradtan mozgott, nagyon hiányoztak a góljai. A látogatók biztos előnyük tudatában nyugodtan kézilabdázhattak, gyakorolhattak a következő, Érd elleni bajnoki csatára. A 44. percben 15–24-es állásnál időt kért a hazaiak trénere, aki a folytatásban pályára küldte a keret többi játékosát is. A meccs hajrájában sikerült 6 gólra felzárkóznia a Csabának, ám ennél már közelebb nem engedte vendéglátóját a DVSC. A küzdeni tudásra, az akaratra a mai napon sem lehetett panasz, de ez egy Debrecen-kaliberű együttes ellen nem elég a pontszerzéshez.

Vida Gergő: – Az első félidő első negyedórájában partiban voltunk ellenfelünkkel, ám ezután védekezésben többször is hibáztunk és kihagytunk több ziccert, ekkor már kijött a két csapat közötti minőségi különbség. A második félidőben a két csapatnál már a cseresor játszott. A hozzáállást dicsérem, örülök, hogy nem lett csúfos a vereség.

Kudor Kitti: – Az első tíz percben nem állt össze a védekezésünk, ami viszont az időkérés után feljavult. A második félidő első tíz percében volt egy jó szakaszunk és kialakult egy nagyobb különbség, ezután már mindenkinek tudtam játéklehetőséget adni.