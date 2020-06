A Szent Benedek és a Diósgyőr is szerepel az Extraligában

Lejárt a nevezési határidő a 2020–2021-es élvonalbeli bajnokságra. A nőknél 15, a férfiaknál 14 csapat adta be az indulási kérelmét, amelyet az Magyar Röplabda Szövetség elnöksége el is fogadott – olvasható az MRSZ hivatalos honlapján.

A nőknél több jelentős változás is van a mezőnyben. Az Extraliga előző idénybeli csapatai közül a Jászberény csak az NB I.-be, a Haladás pedig még oda sem adta be az indulási kérelmét, ezért az elit mezőnyét a bajnokság félbeszakadásakor az NB I.-ben első két helyen álló Szent Benedek-Balatonfüreddel (a helyi Röplabda Akadémián dolgozik utánpótlás szakmai igazgatóként a Békéscsabai RSE-vel edzőként korábban három bajnoki címet is szerző Kormos Mihály) és a Diósgyőri VTK-val töltötték fel, amelyek vállalták is a kihívást. Az indulók között szerepel természetesen a korábbi ötszörös magyar bajnok Swietelsky-Békéscsabai RSE is.

Az NB I-.ben tehát újonc lesz a Jászberény, illetve alulról érkezik a PTE-Pécsi EAC, viszont a Haladás mellett a Palota sem vállalta az indulást ebben az osztályban – pedig az előzetes szándéknyilatkozatukban még pozitívan nyilatkoztak, később azonban arra hivatkoztak, hogy a teremkövetelményeknek nem tudnak megfelelni, így 7 csapat alkotja a mezőnyt.

A női Extraliga mezőnye: (8 csapat): 1. MCM-Diamant Kaposvár, DVTK, FATUM-Nyíregyháza, MTK Budapest, Swietelsky-Békéscsabai RSE, Szent Benedek RA, UTE, Vasas Óbuda.

NB I. (7 csapat): Budaörsi DSE, DSZC-Eötvös DSE, Derecske, Gödöllői RC, Jászberény Volleyball Team, MÁV Előre-Bericap, PTE-PEAC, TFSE.

A férfiaknál a csonka bajnokságban a legjobb hat közé jutó csapatokat a Dunaferrel egészítették még ki, így ott hét gárda indul majd, csakúgy, mint az NB I.-ben, ahol a Dág, a KISTEXT és a MEAFC-Miskolc lesz majd újonc.

A férfi Extraliga mezőnye (7 csapat): DEAC, Dunaferr SE, Kaposvár, Kecskeméti RC, MAFC-BME, Pénzügyőr SE, Vegyész RC Kazincbarcika. NB I. (7 csapat): Dág KSE, KISTEXT, MÁV Előre, MEAFC-Miskolc, Sümegi RE, Szolnoki RK, Szegedi RSE.