A szénásiak célja a négybe kerülés

Négy hónap után az első nagypályás mérkőzését vívta szombaton a Nagyszénás SE csapata. A megyei I. osztályú bajnokság legutóbbi 6. helyezettje Soltvadkerten lépett pályára, a vele azonos szinten jegyzett házigazdákkal.

– Élvonalbeli csapatok által is megirigyelt talajú pályán játszottunk – újságolta el Tasi Róbert edző. – Voltak kihagyásaink és a pontosság terén is akad fejlődni valónk, de ez a négy hónapos játék nélküli időszak után érthető is. A kettő-egyes vereség ellenére biztatóan mozogtunk és erőben is felvettük a kesztyűt a felkészülésben két héttel előttünk járó házigazdákkal.

A szénásiak az alapozás második hetét zárták a tesztmeccsel, amelyet továbbiak követnek. Megmérkőznek a Labdarúgó Akadémia két korosztályos alakulatával, a Gádorossal oda-vissza találkoznak, a főpróbát pedig augusztus 1-jén Mezőhegyesen tartják.

– Heti négy alkalommal találkozunk a fiúkkal, ebben benne vannak a gyakorló mérkőzések is – tette hozzá a tréner. – Az edzéslátogatottság nagyon jónak mondható, hiszen a huszonegy tagú keretből három-négy hiányzónál még nem volt több, de ebben közrejátszik, hogy vannak délutáni műszakra beosztott játékosaink.

Új labdarúgók is akadnak Nagyszénáson. Szarvasi és orosházi kitérő után tér vissza a 23 éves Kukovecz Dániel, aki belső védőként és középpályán is otthonos. Vele tart a hasonló korú szélső, Takács Márk. A támadó Pásztor Dávid (25) Gádorosról teszi át a székhelyét.

Távozik Bordás Sándor Rafael (41), Borgulya Tamás (30), a 28 éves Kecskeméti Sándor (OMTK-Rákóczi) és a 22 esztendős Styecz Dániel Pál (Csabacsűdi GYLSE) is, Kovács Ferenc (31) munkahelyi elfoglaltság miatt felhagy a játékkal.

– A kvalifikációs időszakban az elsődlegesen célunk a négybe kerülés lesz, hogy megőrizhessük a megye egyes tagságunkat – mondta Tasi Róbert.