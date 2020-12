A szakember szerint remek a csabai akadémia

Neves szakembert delegáltak szövetségi ellenőrnek a Swietelsky-Békéscsabai RSE–MTK Budapest Extraliga-mérkőzésre. Hóbor Béla számos világ- és kontinensviadal döntőjében kapott lehetőséget.

Hóbor Béla egyetlen magyar röplabda-játékvezetőként négy olimpián vett részt, Sydney-ben, Athénban, Pekingben és Londonban. Három esetben férfidöntőn közreműködött, és pályafutása megkoronázásaként a 2012. évi finálé első játékvezetője volt az Oroszország–Brazília férfidöntőn. A neves szakember először járt a Békéscsabai Röplabda Akadémián­.

– Csodálatos és egyedülálló az épület. Azt szeretném, hogy ha minden egyes magyar élvonalbeli klubnak ilyen létesítménye lenne. Úgy gondolom, hogy ami itt, Békéscsabán létrejött ezzel a gyönyörű komplexummal, arra mindenki méltán büszke lehet.

Jelenlegi munkájáról is beszélt a BRSE hivatalos közösségi oldalán.

– Az ellenőrnek tulajdonképpen a mérkőzés lebonyolításával kapcsolatos teendők ellenőrzése a feladata, kiemelve a marketingtevékenységet, a pálya ellenőrzését, az elektronikus jegyző megfelelőségét. A szövetségi ellenőr az, aki felügyeli az egész mérkőzést. Örömmel tapasztaltam, hogy Békéscsabán kiemelt figyelmet fordítanak ezekre a területekre, és magas szintű volt a rendezés.

Hóbor Béla szerint a magyar női vonal nagyon jó után halad.

– Kezdve azzal, hogy egy erős bajnokság alakult ki az utóbbi években, a jelenlegi szezonban is van négy olyan csapat, amelyek komoly mérkőzéseket vívnak egymással. Azt szeretném, ha az utánpótlásban is érezhető lenne ez a fejlődés. Ehhez az kellene, hogy az edzők minél magasabb szintre fejlődjenek, amihez fontos, hogy megfelelő továbbképzések legyenek.

A továbblépéshez szerinte a gyerekek megnyerése és bevonása nagyon fontos, amit ebben a helyzetben nem a legegyszerűbb véghez vinni, mert vannak olyan klubok, amelyek csak iskolákban működnek, ahova a belépés most a legtöbb helyen nem megengedett.

– Elszomorító, hogy vannak olyan csapatok, amelyeknek a tagjai játszótereken, három-négy fokban edzenek. A széles körű utánpótlásbázis megteremtése, majd pedig a magas színvonalú képzés, illetve a jól működő nemzetközi trendek átültetése is kiemelt fontossággal bír jelenleg a hazai röplabdasportban.