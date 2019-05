Köszöntötték a világjátékok érmes sportolóit Békéscsabán

A márciusban Abu-Dzabiban és Dubajban megrendezett Speciális Olimpia Nyári Világjátékokon szép eredményt elérő Vizsnyai Dávidot és Lehoczki Jánost köszöntötték szerdán a békéscsabai városházán.

A békéscsabai sportolókat a városháza udvarán üdvözölte Szarvas Péter, Békéscsaba Megyei Jogú Város polgármestere. Hogy miért a rendkívüli helyszín, arra néhány perccel később kaptunk választ.

Az asztaliteniszező Vizsnyai Dávid Abu-Dzabiban egyéniben szerepelt és megvédte a négy évvel korábban Los Angelesben megrendezett Speciális Olimpia Nyári Világjátékokon megszerzett olimpiai bajnoki címét. A békéscsabai Vandháti DSE sportolója emellett a tamási Kajtár Eszterrel párosban a legjobb négy közé jutott és végül bronzérmes lett. A szintén a Vandháti DSE-ben sportoló Lehoczki János erőemelő a 90 kilogrammos súlycsoportban négy ezüstérmet szerzett. Borsi Vince versenyzője guggolásban, fekvenyomásban, felhúzásban és összetettben is a második helyen végzett.

– A Speciális Olimpia Nyári Világjátékokon a magyar csapat rendkívül jó eredményekkel rukkolt ki, 32 aranyérmet (emellett 26 ezüst-, és 10 bronzmedált is – a szerző) szerzett. Csabaiként büszkék lehetünk Vizsnyai Dávidra és Lehoczki Jánosra is – kezdte Szarvas Péter, aki a versenyzők mellett Botyánszki Andrásnak, a Békés Megyei Asztalitenisz Szövetség tiszteletbeli elnökének, Dávid felkészítőjének, Borsi Vincének, Lehoczki János edzőjének és Mihályi Istvánnak, a Vandháti DSE elnökének is köszönetet mondott.

– Vizsnyai Dávid megvédte négy évvel korábban Los Angelesben megszerzett címét, márciusban pedig egyéniben veretlen maradt. Lehoczki János erőemelésben három egyéni számban és összetettben is második lett, ő is hozzátett a magyar csapat sikeréhez. Ezzel mindketten bekerülnek a sportévkönyvekbe. Elismerésünket nemcsak erkölcsi köszönettel, hanem ajándékkal is szeretnénk kifejezni. Mindkét sportoló kisebb értelmi hátránnyal él, de hasznos, százszázalékos tagjai a városnak. Vizsnyai Dávid a TAPPE, Lehoczki János a Marzek Kner Packaging dolgozója – jegyezte meg a városvezető, aki Dávidnak egy vadonatúj kerékpárt (ezért a rendkívüli helyszín), Jánosnak pedig egy nagy értékű vásárlási utalványt, edzőiknek és a Vandháti DSE elnökének ajándékcsomagot nyújtott át.

Mihályi István köszönetet mondott az elismerésért és elmondta, hogy a várostól rendszeresen kapnak működési támogatást. Borsi Vince edző további kitartást és jó eredményeket kívánt az edzőkollégáinak és a versenyzőknek. Kérdésünkre elmondta, hogy 31 esztendős tanítványa korábban atletizált, majd tizenkét éve kezdett el az erőemeléssel foglalkozni. Hosszú időbe tellett, mire folyamatos, kitartó munkával elérte a mostani szintet.

Botyánszki Andrástól megtudhattuk, hogy a 26 esztendős Vizsnyai Dávid 13 esztendős kora óta asztaliteniszezik, akit egy szorgalmas sportolónak tart, mindig ott van a heti négy-öt foglalkozáson.

– Szépen beépült a csapatunkba, remélem, a jövőben is ilyen eredményes lesz! – tette hozzá az örökifjú szakember, aki a pörgetést és a hajszálpontos ütéseket tartja Dávid fő erősségének. A tanítvány két hazai versenyre készül, az egyik a közelgő Pünkösdi Kupa, majd a június végi országos bajnokság.

A láthatóan meghatódott Dávid mosolyogva nézegette a kerékpárját, amely jó szolgálatot tehet majd számára a munkába-, és az edzésre járás során.