A sérült fiatalok szabadedzést láthattak

A megyeszékhelyi, Degré utca gyermekotthon tíz fiatalját és kísérőiket hívta meg a Hungaroring Sport Zrt. a Formula-1 Magyar Nagydíjának pénteki szabadedzéseire a múlt hét végén. A sérült fiatalok számára már a rendezvényre való készülődés is nagy élményt jelentett.

Az érces hangú versenyautók teljesen elbűvölték a gyermekotthon lakóit. Különösen nagy hatással volt a csoportra a Formula-1 szabadedzéseinek a hangulata. Világhírű versenyzőket láthattak a hétvégi versenyt végül megnyerő Lewis Hamiltontól (ő már a hetedik győzelmét aratta nálunk) Sebastian Vettelen keresztül a holland fenegyerek Max Verstappenig –, és mindenki szurkolt a kedvencének. Aki eddig csak a tévében látta a világ legjobb autóversenyzőinek küzdelmét, el sem tudja képzelni, milyen a helyszíni hangulat, amely az idén még a szokásosnál is jobb volt, hiszen a négy nap alatt 230 ezer ember kísérte figyelemmel az eseményeket a Hungaroringen.

Az edzések szünetében a gyerekek a száguldó cirkuszt kísérő, mind népszerűbb szurkolói programokon vehettek részt. Megtekinthették például az újdonságnak számító Bond Emotion helyszínt, amelynek keretében kiállították a rendkívül népszerű James Bond-filmek 12 versenyautóját. Közülük némelyik magán viselte az akciók nyomait, hiszen azt is meg akarták mutatni a szervezők, milyen állapotba kerül egy-egy csúcskategóriás autó a filmbeli ugratások, borulások után.

A programon való részvétel a központ fiataljainak társadalmi integrációját is jól szolgálta.

– Mindig is nagyon fontos volt számunkra a Hungaroring Sport Zrt. társadalmi szerepvállalása, ezen belül is nagy hangsúlyt fektetünk a szerényebb körülmények között élők és a gyermekek támogatására, valamint biztonságos közlekedésre nevelésére – mondta Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója. – Idén ennek keretében több mint 230 nagycsaládos és többek között a Degré utcai gyermekotthon fiataljai is részt vehettek a Magyar Nagydíj pénteki szabadedzésén. A visszajelzések alapján mindenki nagyon élvezte a programot, ami nem is csoda, hiszen mind a három napon valódi fesztiválhangulat uralkodott a Hungaroringen.