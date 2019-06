A sérüléssorozat megtörte a lendületben lévő köröstarcsaiakat

A tavalyi keserves szezon után, amikor a papíron kiesést jelentő 11. helyen zárt a csapat, idén ismét kivágta a rezet a Köröstarcsai KSK férfi kézilabda együttese az NB II Dél-keleti csoportjában. Két év után 37 pontot szerezve ismét az ezüstérmet érő helyre futott be Molnár Zoltán csapata.

Különbség az akkori és a mostani eredmény között, hogy a tarcsai alakulat most szinte az utolsó pillanatig versenyben volt a bajnoki címért, csak 3 ponttal maradt el a Pick Szeged U23-as csapatától.

– Az egyik szemem sír, a másik nevet – kezdte az egykor az NB I-et is megjárt edző, Molnár Zoltán. – Nekünk állt ez a bajnokság, de éppen a nagy rivális Szeged elleni mérkőzésre jött össze annyi sérülés.

A vezetés és a tréner is a bajnokságot megelőzően az első három hely valamelyikének megszerzésében bízott, ami azt jelenti, hogy elégedett lett volna a mostani helyezéssel.

– Persze így is nagyon büszkék vagyunk az egész csapatra, melyet vitt előre a lendület – dicsérte együttesét Molnár. – Nagyon szép dolog, hogy egy olyan Szegeddel tudtunk végig partiban maradni, amely hat ifjúsági válogatottat adott és az edzőjük úgy tudott sort cserélni, hogy a játékukban észre sem vettük a különbséget. Mezőtúron szenzációsan játszottunk, de a szezonban egyébként is hosszú ideig nyolcvan-nyolcvanöt százalékos teljesítményt nyújtottak a fiúk. Sajnos jöttek a sérülések, négy-öt emberünk is kiesett, akiket nem lehetett pótolni.

Molnár szerint a második félévre érkező Brezowsky Péter támadásban nagyon hasznosan játszott, mint ahogy Polgár Tibor is. Védekezésben Kopcsák József és amikor rendelkezésre tudott állni, Ivanics Gergely is remekelt. Az ősszel szenzációsan játszó Varsandán Áron még a télen Algyőre igazolt, távozása nagy érvágást jelentett.

– Szeretném megköszönni Széplaki Zoltán szakosztályvezető és Lipcsei Zoltán polgármester áldozatos munkáját és fő támogatónk, dr. Vécsey Csaba segítségét. Nélkülük nem tarthatnánk itt – említette a klub legfőbb segítőit Molnár Zoltán.

A tréner a jövőbeni terveket illetően elmondta, hogy szeretnének fiatalítani.

– Négy, főként fiatal játékos leigazolásán gondolkozunk, többek között Polgár Tibor mellé szeretnénk valakit hozni. Kopcsák Mihály befejezi a játékot és munkahelyi elfoglaltság miatt Wagner Mihállyal sem számolhatunk.

A köröstarcsaiak július végén kezdik el az alapozást, reményeik szerint már az új játékosokkal kiegészülve. A célon nem változtatnak, megtartanák dobogós helyüket.

Minden bajnoki pályán

Kiss Norbert 22 mérkőzés/3 gól

Kopcsák Mihály 22 mérkőzés/34 gól

Lőrinczi Pál 22 mérkőzés/122 gól

Polgár Tibor 22 mérkőzés/130 gól

Puskás Sándor 22 mérkőzés/11 gól