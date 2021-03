A nyártól Papp Bálint veszi át a Békéscsabai ENKSE vezetőedzői feladatait

Vida Gergő az idei szezont követően saját kérésére hazatér Debrecenbe, így a Békéscsabai Előre NKSE vezetése a döntés megismerését követően megkezdte az egyeztetéseket az új vezetőedző személyével kapcsolatosan.

Ezt ne hagyja ki! A többség nem kívánja vissza a gyurcsányi megszorító politikát

A klubvezetés első számú jelöltje a posztra Papp Bálint volt, aki jelenleg az NB I B.-ben szereplő békési férfi kézilabdacsapat vezetőedzői posztját tölti be. A sikeres megbeszéléseket követően az EHF Mesteredzői végzettséggel rendelkező Papp Bálint 2021. július 01-től 2023. június 30-ig érvényes szerződést írt alá a Békéscsabai Előre NKSE csapatával, a kontraktus az első és a másodosztályra is érvényes.

Papp Bálint Békéscsabán ismerkedett meg a kézilabda alapjaival 13 évesen, majd a Mezőtúr és a Békés utánpótlás-csapataiban szerepelt. Játékospályafutását követően Békésen kezdett edzősködni, először az utánpótlásban vállalt feladatot. A szakmai ranglétrán folyamatosan lépkedve a felnőtt csapat másodedzője lett, majd 2016-ban vette át a vezetőedzői feladatok ellátását.

Papp Bálint 2018-ban végezte el az EHF mesteredző képzését, így a legmagasabb szintű szakmai végzettséggel rendelkezik. Elszántsága, szakmai felkészültsége és a sportág iránti tisztelete mindvégig nagyon szimpatikus volt a klubvezetés számára. Mátéfi Eszter februári szakmai igazgatói kinevezését követően a jövőt illetően újabb fontos láncszem került a helyére az Előre NKSE csapatánál, így a szakmai kulcspozíciók betöltésre kerültek.

A váltásról és a terveiről röviden nyilatkozott Papp Bálint.

– Milyen tényezők miatt döntött a váltás mellett?

– Nagyon sokat tanultam Békésen Kádas Lászlótól és köszönettel tartozom Polgár Zoltánnak, hogy 2016-ban bizalmat szavazott nekem és a felnőtt csapat vezetőedzői feladataival megbízott. Fontos számomra a folyamatos fejlődés és mindenképpen szeretném kipróbálni magamat az első osztályban is. Külön öröm számomra, hogy békéscsabai lakosként egy helyi, nagy múltú kézilabda csapatnál dolgozhatok a nyártól, és mindent meg fogok tenni a klub fejlődéséért.

– Milyen tervei vannak a jövőt illetően?

– Nagyon bízom benne, hogy sikerül a csapatnak bent maradnia az NB I.-ben, erre megnyílt az esély a múlt heti győzelemmel. Osztálytól függetlenül egy olyan keretet szeretnék kialakítani, ahol a fiatal békéscsabai játékosok továbbra is szerepet kapnak és stabil tagjai az együttesnek, hiszen fontos az elkezdett nevelőmunka, valamint a tehetséges játékosok megtartása hosszú távon. Az Előre NKSE nagyon sok profi kézilabdázót nevelt ki, akik jelenleg is az NB I.-es bajnokságban játszanak. Szeretnénk korábbi csabai játékosokat visszahozni és ezzel kapcsolatban a klub vezetősége folyamatos tárgyalásban van. Fontos számomra a helyi kötődés, de ha sikerül az NB I-ben maradni, akkor biztosan szükséges lesz rutinosabb magyar, valamint külföldi játékosok szerződtetése is. Minőségi játékosokkal és folyamatos kemény munkával tudunk hosszú távon eredményesek lenni. Amennyiben az idény végén nem sikerül a bennmaradás, a csapat célja az azonnali feljutás lesz. A tervezés Mátéfi Eszterrel és a klubvezetéssel most két síkon zajlik, a játékoskeret mindkét osztály tekintetében körvonalazódik. Bízom benne, hogy a kialakult pandémiás helyzet a következő idényt már nem befolyásolja olyan mértékben, mint az utóbbi két szezont, és nyugodt, tervezhető szakmai munkára lesz lehetőség. Ezúton is köszönöm az egyesület vezetőségének a bizalmat.