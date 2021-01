A nehézségek ellenére is optimistán folytatja a küzdelmet a Békés

Az Optimum Solar-Békési FKC férfi kézilabdacsapat őszi szezonját is megtépázta a koronavírus, és a tavaszira is ráveti árnyékát. A békésiekre a következő hónapokban huszonkét mérkőzés vár, ami rengeteg munkát jelent. Papp Bálint edzővel a tapasztalatokról és a tervekről beszélgettünk.

– Hogyan tudná összegezni az őszi idényt, mi okozta a legnagyobb fejfájást?

– Meg kellett tanulni alkalmazkodni a kialakult helyzethez, a legnehezebb dolog a bizonytalanság volt. Nem lehetett tervezni, minden pillanatban ott lebegett a szemünk előtt a kérdés, hogy tudunk-e játszani. Úgy gondolom, hogy egy jó felkészülésen voltunk túl, nagyon vártuk a bajnokság kezdetét, de az első két fordulónk elmaradt egyből. Csupán néhány mérkőzést tudtunk lejátszani, hiszen előfordult, hogy az ellenfélnél bukkant fel a koronavírus, vagy éppen nálunk ütötte fel a fejét a betegség. Volt egy olyan időszak, amikor huszonhárom napig nem tudtunk edzeni.

– Milyen célokkal kezdik meg a tavaszi szezont?

– A célunk mindenképpen az, hogy megőrizzük az NB I./B-s tagságunkat, illetve szeretnénk az első hétben lenni. Ez nem lesz egyszerű feladat, hiszen több csapat is erősített, valamint nálunk sérülések is közbejöttek a január folyamán. Bízunk benne, hogy nem lesznek halasztások. Sok munkánk lesz, hiszen januártól májusig huszonkét meccs vár ránk.

– Milyen a csapatban jelenleg a légkör? A koronavírus befolyásolja a motivációt?

– Úgy gondolom, hogy a légkörrel, csapategységgel nincs gondunk. Azoknak, akik vírusosak, megteszünk mindent, betartva a szükséges egészségügyi óvintézkedéseket. A játékosok között igyekszünk megosztani a terhelést, a feladatokat. Azokon a mérkőzéseken, amelyeken nyertünk, pont a csapategység, a küzdeni vágyás segített át minket.

– Szurkolói oldalról mit tapasztal? A zárt kapus mérkőzések ellenére kitartóak?

– Sokan kérdezték tőlünk, hogy mikor játszunk nézők előtt, a rajongók már nagyon várják, hogy élőben szurkolhassanak. De most eleget kell tennünk az előírásoknak, maradnak a zárt kapus mérkőzések. A meccseket élőben közvetítjük közösségi oldalunkon, ezzel is megköszönve rajongóinknak a kitartást. Persze ez nem olyan, mint élőben szurkolni, de ez a legpraktikusabb megoldás jelenleg.

– Utánpótlás tekintetében hogy áll a csapat?

– Évről évre építjük be a fiatalokat a felnőtt keretbe. A kapusposztunk egy rutinos hálóőr kivételével teljesen fiatalokból áll. A Liga Kupa is lehetőséget adott arra, hogy az ificsapatból felhozzuk a fiatalokat, ezzel ők is nagyszerű lehetőséget kapnak, illetve a felnőtteket is tudjuk tehermentesíteni. Szerencsések vagyunk, mert az utánpótlás edzéseit is meg tudjuk tartani, erre máshol nem feltétlenül van lehetőség.

– Szombaton Budapestre utazik a csapat. Mit vár a mérkőzéstől, hogyan lehet megfogni a Fradit?

– A Fradi egy kiemelkedő csapat, ügyes, tehetséges játékosokkal, pláne, ha kompletten állnak ki, az NB I-es játékosokkal kiegészülve. Ilyen felállással a legerősebb NB I./B-s csapatokat is két vállra tudják fektetni. Egy kemény mérkőzésre készülünk, az a célunk, hogy meccseljünk egy jót, felszabadultan játsszunk. Ha ez megvalósul, akkor már nyertünk. De nem megyünk feltartott kézzel, azon leszünk, hogy pontot szerezve hagyjuk el a fővárost.