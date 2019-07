A nagyszénási játékosok a megye egyet akarták

A játékosok egyértelmű voksot tettek a megyei I. osztályú szereplés mellett, így marad a megyei labdarúgás legfelsőbb vonalában az újoncként az előző szezonban jól szereplő Nagyszénás. Az új vezetőség és edző mellett az új szezon csapata is körvonalazódni látszik a kék-fehéreknél.

Nem csupán a vezetőedzői posztot betöltő Boér Zsolt távozott a Nagyszénás SE-től, hanem a szakosztályvezető Boér Ernő is úgy döntött, nem dolgozik tovább a klubnál. A tréneri feladatokat a csapat játékosa, Tasi Róbert veszi át, aki tervei szerint inkább csak a kispadról segíti a csapatot. A vezetőség is összeállt: Asztalos Gábor, Vincze János és Hegedűs Attila gondoskodik az egyesület irányításáról, közülük utóbbi szakosztályvezetőként segíti a szénási futballt a továbbiakban.

Ami a keretet illeti, távozója nem akad a gárdának, viszont Kondorosról hárman is a szomszédos településen folytatják. A középpályás Borgulya Tamás (28), valamint egyaránt a védelemben bevethető Vajgely György (31) és Rafaj Patrik (19) a megszűnő KOTE mezét cseréli szénásira, és bár Csabacsűdről érkezik Nagyszénásra a rutinos Kajtár István (33), ő is jelentős kondorosi múlttal bír. További erősítések is tervben vannak a csapatnál, elsősorban kapusposztra keresnek fiatalabb megoldást a klubnál.

– Szó volt ugyan visszalépésről, de a vezetőségnek az adta az inspirációt, hogy a játékosok egyöntetűen a megyei első osztály mellett tették le a voksukat. A srácok azt mondták, függetlenül a létszámtól, ők a megye egyben szeretnének játszani. Nem tűnik komoly bajnokságnak, de mégiscsak az lesz – kiesni ugyan nem lehet, de a mezőny felével úgy gondolom, abszolút fel tudjuk venni a versenyt – avatott a részletekbe Hegedűs Attila.

A Nagyszénás SE edzőmérkőzései:

Július 17., szerda, 18.30: Nagyszénás SE–Gádoros SE

Július 23., kedd, 18.00: Kardos-Örménykút KSK–Nagyszénás SE

Július 27., szombat, 18.00: Gádoros SE–Nagyszénás SE

Július 31., szerda, 18.00: Békéscsaba Előre U19–Nagyszénás SE