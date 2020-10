A nagy rivális BVSC-t is elkapták

A hétvégén folytatódott az U15-ös I. osztályú bajnokság is, ahol a Békéscsabai RSE Fehér formációja két mérkőzést játszott. Hazai környezetben most először léphettek pályára, ráadásul az egyik ellenfél az idei egyik nagy rivális BVSC csapata volt. Jászberényi RK ellen ugyan veszítettek egy szettet, ám végül biztosan hozták a találkozót, mint ahogy a BVSC-Zugló A ellenit is.

A BRSE eredményei: –Jászberényi RK 3:1 (–23, 15, 17, 19); –BVSC Zugló A 3:0 (23, 14, 15) A BRSE Fehér csapata: Fekete Ramóna, Tóth Sára, Tóth Adrienn, Katics Kitti, Nánási Zoé, Kuba Boglárka, Lázár Kamilla, Korcsok Karolina, Hajdú Réka, Kuhn Alexandra, Tuska Brigitta, Erdei Kinga, Schneider Vanessa, Gajdács Lina, Matuska Orsolya, Edző: Nagy Attila.