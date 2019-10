A nagy különbségű vereség ellenére is kijárt a vastaps az OFKSE-nek

Kikapott az Orosházi FKSE-Linamar a MOL-Pick Szeged csapata ellen.

Orosházi FKSE-Linamar–MOL-Pick Szeged 30–42 (16–23)

Kézilabda NB I.-es férfi mérkőzés. Orosháza, 350 néző. V.: Réti, Szedmák. Orosháza: Herjeczki 1 – Pásztor M. 1, Bujnenkó 2, Zubai 4, Kancel, Döme 3, Németh L. 3. Cs.: Majdán (kapus), ORDZSOKINIDZE 5, LELE 10 (3), Bella 1, Ambrus, Molnár G. Vezetőedző: Ratko Djurkovics. Szeged: Mikler – Radivojevics 1, MAQUEDA 3, BOMBAC 4, Bánhidi 1, Bodó 3, Källman 4. Cs.: Nagy M. (kapus), Henigman 2, Canellas 2, GABER 6, Kaspárek 4, Zsitnyikov 4, Sigurmannsson 2, SOSTARIC 6 (2), Csiki. Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.

Kiállítások: 4, ill. 4 perc. Hétméteresek: 5/3, ill. 2/2.

Az eredmény alakulása. 5. p.: 2–2. 11. p.: 4–8. 14. p.: 7–10. 23. p.: 11–17. 27. p.: 14–20. 34. p.: 17–26. 37. p.: 18–28. 47. P.: 21–34. 52. p.: 27–36. 57. p.: 29–39.

A szegediek kezdték meg a gólgyártást, de a citromsárga mezben játszó orosháziak a sérülése után visszatérő Ordzsokinidze és Pásztor találatával gyorsan behozták a hátrányukat. A Tisza-partiak azonban szépen lassan elléptek vendéglátójuktól, akiknél Bombacot és a hórihorgas Maquedát nehezen tudta tartani a hazai védelem. A hazaiaknál a volt szegedi Lele Ákos többször is becsapta Mikler Rolandot, így négygólos távolságból, de tartotta a lépést vendégével az OFKSE. Egy ízben Zubai Szabolcs káprázatos háttal lőtt góljával ragadtatta tapsra a nagyérdeműt. A félidő derekán az elsővel azonos minőségű sort cserélt a szegedi edző, a túloldalon pedig Ratko Djurkovics 9–14-nél időt kért. A szegediek egy hármas szériával hét góllal elhúztak és a szünetig maradt is ez a különbség.

A 2. félidőben ha lehet, egy fokkal még komolyabban vette a védekezést a Szeged, az orosháziak minden egyes támadásnál rettenetesen megszenvedtek a Tisza-parti égimeszelőkkel. A 38. percben számolhatott először tízet a szegedi publikum, ekkor Djurkovics edző időt is kért. A vendégek nem álltak meg, számolatlanul lőtték a gólokat, s bár küzdött, harcolt az Orosháza becsületesen a tudásbeli különbséget nem tudták eltüntetni. A közönség azonban minden látványosabb megoldásért, figuráért hálás volt, abból pedig a hazaiak is bemutattak néhányat.

Ratko Djurkovics: – A különbség mindenképpen nagy, de olykor szépen játszottunk, s ha visszajönnek a sérültjeink bízhatunk az eredményesebb folytatásban.

Juan Carlos Pastor: – Gyorsan szeretünk kézilabdázni, most is így játszottunk, ezért sikerült sok gólt lőni. Az Orosháza nagyon jól és pontosan támadott, és sokszor eredményes is volt.