Huszonkét évvel ezelőtt bekopogtatott hozzám az akkor a Munkácsy utcában található szerkesztőségünkbe egy határozott, erős testalkatú fiatalember, hogy beszámoljon egy országos versenyen elért dobogós eredményéről. Az illetőt Berke Lorándnak hívták, akinek azóta is figyelemmel kísérem a pályafutását, amely nem volt teljesen zökkenőmentes, de az akaraterejének, szorgalmának köszönhetően sportolóként és edzőként is azt bizonyította, a munka mindig beérik.

Fekvenyomás, testépítés Pályafutásáról így vallott az idén negyvenegy éves, Vésztőn pedagógusként és a Marvel Team SE fekvenyomó csapatánál edzőként dolgozó szakember.

– Gyerekkorom óta elkísér a sport szeretete. Kisiskolás koromban nem autókat, hanem izmos embereket rajzoltam. Édesapámnak volt egy házilag készített súlyzórúdja rögzített súllyal otthon, mindig próbáltam felemelni, de soha nem tudtam fej fölé kinyomni, majd egy nap sikerült felemelnem, nagyon örültem neki. Csak tíz évvel később tudtam meg, hogy az apám fából készített egy nagyon hasonló súlyzót, hogy legyen sikerélményem. Az általános iskolában barátaimmal közösen edzettünk a szüleink által készített vasból, illetve betonból öntött súlyzókkal egy garázsban hosszú órákon keresztül, és álmodoztunk, hogy mi is úgy nézünk majd ki, mint a magazinokban a testépítők. Az első versenyem tizenhat évesen 1996-ban volt Balatonlellén. Akkor még a szabályos fekvenyomást sem ismertem. Pénteken elindultam vonattal a Balatonra, szombaton volt a verseny. Pénteken megkerestem a fő szervezőt, Németh Lászlót, és mondtam neki, hogy jöttem versenyezni. Megkérdezte, hogy mely klubnak vagyok az igazolt versenyzője. Mondtam neki, hogy egyiknek sem. Azt felelte, akkor nem is indulhatok, ha nem vagyok egy klubnak sem a tagja, amely a Magyar Erőemelő Szövetség tagja. Akkor ott leigazolt Németh László, a Lelle Gymbe. Aznap este vezetékes telefonom felhívtam a szüleimet, és elmeséltem nekik a történteket. Másnap volt a verseny. Ifjúsági kategóriában indultam a 82,5 kg-ban. A mérlegelésnél az orosházi Musztafa Imre volt bent, és be kellett mutatni a felszerelést. Egy koszos fáslit mutattam be csuklószorító gyanánt. A szabályok értelmében le kellett vágnia a hosszát. Ezen a mai napig jót nevetünk, amikor találkozunk Imre bácsival. Az első gyakorlatomat elvették, mert nem állítottam meg a súlyt. A másik két gyakorlat szabályos volt. 130 kg-mal nyertem meg a versenyt, több mint húsz induló közül. Pont eredményhirdetés volt mikor megláttam az apukámat. Vésztőről vonattal elutazott, hogy megnézzen. Itt ígértem meg neki, hogy világbajnok leszek egyszer. Sajnos a következő évben az édesapám elhunyt, de szeretném teljesíteni az ígéretemet, igaz ez már csak valamelyik masterskategóriában következhet be reményeim szerint egyszer.

A testépítésben fiatalon elért eredményeiről így beszélt Berke Loránd.

– A Balaton-parti fekvenyomó versenyen aratott első sikerem után két évvel később már testépítő versenyeken indultam több-kevesebb sikerrel. A testépítő országos bajnokságot 2006-ban megnyertem. El kell mondanom, hogy nem volt jó az adottságom a testépítéshez.

Ezután visszakanyarodtunk a fekvenyomáshoz.

– Dániában 2007-ben szerepeltem az első fekvenyomó világbajnokságomon, ahol a 110 kg-ban tizenhét nevező közül hetedik lettem 242,5 kg-mal. Ötször nyertem meg a fekvenyomó magyar bajnokságot, és háromszor az Európa-kupát. Tizennyolc éve, 2002-ben a barátaimmal megalapítottuk Vésztőn a Marvel Team SE-t, ahol azóta is készülünk a versenyekre. Sok tehetséges sportoló került ki egyesületünkből, több világbajnokot és Európa-bajnokot neveltünk az elmúlt évek alatt közösen. Tizenegy éve, 2009-ben ért az a megtiszteltetés, hogy a Magyar Erőemelő Szövetség elnöke, Rónaszéki András és az az elnökségi tagok masters szövetségi kapitánynak választottak. Az első bemutatkozásom a klubtársam Cserna János világbajnokságán volt Új-Zélandon, ahol János sajnos érvényes gyakorlat nélkül zárt. Tanultunk a hibákból, és pár év múlva János a masterskategóriában két világbajnoki címet nyert fekvenyomásban. Erőemelésben Békés megyei sportolók közül a többszörös világ- és Európa-bajnok Fábri János és Lovász György versenyzését segítettem. Nagyon megható volt számomra hallgatni a magyar Himnuszt Tokióban tavaly a világbajnokságon, ahol remekül szerepeltek a magyar sportolók. Sajnos a tokiói vébé előtt pár héttel az edzésen megsérültem. Sérülten versenyeztem. Meg kellett műteni a bal vállamat, nagyon magam alatt voltam, hogy vége a sportolásnak. Szerencsére jól sikerült a műtét, és egy nagyon jó gyógytornász segítségével sikerült a vállamat olyan szinten rendbe hozni, hogy készülök a visszatérésre. Január óta elkezdtem az edzéseket, nagyon ügyelek a táplálkozásra, és készülök a visszatérésre 93-kg-os kategóriában. Idén töltöm be a 41. életévemet, de nagyon motivált vagyok, és várom már, hogy ismét versenyezzek.