A meccshiányban szenvedő Újpest lesz a BRSE szombati vendége

Futószalagon játssza mérkőzéseit a Swietelsky-Békéscsabai RSE női röplabda-csapata.

Tóth Gábor játékosai hét közben a Diósgyőr elleni Magyar Kupa-negyeddöntő első mérkőzését vették sikerrel, szombaton pedig arra készülnek, hogy a több mint egy hónap után csatába álló Újpesti TE együttese ellen begyűjtsék az idei 10. Extraliga győzelmüket.

Az újpestiek november 1-én hat fővel még pályára léptek Nyíregyházán, ám a következő Vasas Óbuda elleni mérkőzés már elmaradt, mert a lilák több játékosa is megfertőződött a koronavírussal. Az újpestiek két hete azt közölték, hogy játékosaik jobb egészségi állapotnak örvendenek, és az ismételt tesztek 20 nap után negatívak lettek. Azóta edzésbe állt a csapat és immáron javában készülnek a Békéscsaba elleni idegenbeli fellépésre, ami idén még csak a 6. bajnokijuk lesz.

Az UTE jól kezdte a bajnokságot, idegenben legyőzte az MTK-t (3:0), majd otthon a DVTK-t (3:0), de ezután a keményebb ellenfelekkel szemben már megakadtak, vereség a Csaba (1:3), a Kaposvár (1:3) és a Nyíregyháza (0:3) ellen is.

A korábban több évig éppen Nyíregyházán dolgozó fiatal, tréner, Horváth András edzette újpestieknél a két bolgár, a center, Veronika Bezhandolska és az ütő Vangeliya Rachkovska, valamint a 19 éves kolumbiai ütő, Valerin Dela Cruz Carabali mellett a korábban Békéscsabán is játszó átló, Petőváry Panni, valamint a csabai nevelésű feladó, Bagyinka Fanni alkotja az alapcsapatot.

A két csapat október 16-án találkozott egymással Budapesten. A csabaiak 0:1-es szetthátrányból fordították meg a mérkőzést és nyertek 3:1-re.

Nagy lesz a bizonyítási vágy a játékra és a győzelemre is kiéhezett lila-fehéreknél. El tudtak volna képzelni könnyebb ellenfelet is az újrakezdésnél, mert a Békéscsaba most nagyon erős, a játékosok motiváltak és nem szívesen rontanák el a kivételesen szép sorozatot, ráadásul éppen hazai pályán.

A mérkőzést – melyet a 7. TV élőben közvetít – szombaton 17 órai kezdettel a Békéscsabai Röplabda Akadémián zárt kapuk mögött rendezik meg. A két játékvezető Vári Péter és Tillmann Gyula lesz.

Az Extraliga állása: 1. Swietelsky-Békéscsabai RSE 25 pont (27:6, 9 mérkőzés), 2. 1. MCM Diamant Kaposvár 19 (22:151, 10), 3. Fatum-Nyíregyháza 18 (19:6, 7), 4. Vasas Óbuda 13 (15:7, 6), 5. Újpesti TE 13 (8:10, 5), 6. MTK Budapest 3 (6:16, 6), 7. Szent Benedek Röplabda Akadémia 5 (4:13, 2), 8. Diósgyőri VTK 0 (2:30, 10). A felsorolásban nem szerepel a pénteken este sorra kerülő Szent Benedek Röplabda Akadémia–Vasas Óbuda mérkőzés eredménye.